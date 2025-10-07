Autobuses de San Sebastián promocionan la Villa Romana La Olmeda (Palencia) como destino turístico durante octubre

PALENCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cinco autobuses urbanos de la ciudad vasca de San Sebastián recorrerán desde esta semana con vinilos promocionales de la Villa Romana La Olmeda con el objetivo de atraer visitantes al yacimiento y, con ello, a la provincia de Palencia, en una campaña de la Diputación que se prolongará durante todo el mes de octubre.

En esta marco, los vehículos mostrarán imágenes de algunos de los mosaicos "más emblemáticos" del Oecus, acompañados del logotipo de la marca 'Turismo con Pé' y mensajes como "Más de 1.500 metros de mosaicos romanos en todo su esplendor" o "Uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo", según han informado a Europa Press.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha señalado que la elección de San Sebastián responde a su perfil turístico, "muy vinculado a la cultura, la historia y la gastronomía", y ha destacado que la acción coincide con la celebración de San Sebastián Gastronomika, uno de los eventos culinarios internacionales "más relevantes".

"Es una oportunidad estratégica para vincular el patrimonio de Palencia con su excelente oferta gastronómica, representada en la marca Alimentos de Palencia", ha subrayado.

La campaña incluye cinco autobuses de líneas diferentes para ampliar el impacto en la ciudad y forma parte de una estrategia más grande de promoción en el País Vasco, considerado uno de los principales mercados emisores de turistas hacia Palencia.