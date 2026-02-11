Los autobuses urbanos promocionan la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura 2031

La alcaldesa Cristina Ayala con concejales de PP, PSOE y Vox. - EUROPA PRESS

BURGOS 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha presentado la nueva campaña de promoción de la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031, que consistirá en la "rotulación de 19 autobuses municipales" con el logotipo oficial del proyecto.

Según ha explicado Ayala, la flota incluirá tanto "vehículos articulados como sencillos" con el objetivo de "maximizar la visibilidad del logo" en un momento que el equipo de Gobierno considera "fundamental", ante la "inminente" presentación en Madrid el próximo 9 de marzo y el posterior corte de selección que se dará a conocer el día 13 del mismo mes.

Durante el acto, la alcaldesa ha subrayado que uno de los ejes vertebradores de la candidatura es la "transversalidad y la participación pública", utilizando el transporte urbano como un soporte "visual dinámico que acompañará a los ciudadanos en su día a día".

"Es, como saben perfectamente, nuestro logo de candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031", ha recordado, para explicar que el diseño juega con el nombre de Burgos construida a partir de los cuatro pilares de la candidatura. La alcaldesa ha avanzado que la delegación que defenderá el proyecto será "coral y plural", e integrará "a todas las sensibilidades políticas y sociales de la ciudad".

La regidora también se ha referido a las quejas vecinales sobre la falta de iluminación en diversos barrios, un problema que ha vinculado "a la adaptación de las luminarias a la estricta normativa europea sobre contaminación lumínica".

Para atajar la "sensación de inseguridad", el Ayuntamiento contratará un estudio independiente que "identifique los puntos críticos". "Lo que persigue este estudio es que haya un informe independiente que diga dónde hay alguna problemática", ha afirmado, para aclarar que, aunque se han cumplido "los estándares comunitarios con nuevos focos de luz, se reforzarán las zonas donde la intensidad sea insuficiente".