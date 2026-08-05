El autor del asesinato de la agente de la Guardia Civil de Llanes llevaba nueve años destinado en Zamora

Varios agentes de la guardia cilvil y una ambulancia UVI móvil, en la puerta de entrada del cuartel de la guardia civil, a 5 de agosto de 2026, en Llanes. - Juan Vega - Europa Press

ZAMORA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El guardia civil que ha matado en Llanes (Asturias) a su expareja, también agente de este cuerpo, llevaba destinado nueve años en la Comandancia de Zamora.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes de la Benemérita. Desde la Guardia Civil no han dado más información al recordar que el caso está judicializado.

Los hechos se han desencadenado sobre las 13.30 horas en el cuartel llanisco. Allí el agente disparaba a su expareja y a otro compañero, que ha resultado herido grave por arma de fuego al intervenir en auxilio de la víctima que se encontraba incluida en el sistema VdG.

Durante su huida, el autor ha abierto fuego contra otros efectivos presentes en las dependencias. Estos han repelido el ataque con sus armas reglamentarias, como resultado de lo cual el agresor ha quedado herido grave.

Posteriormente, el agresor ha fallecido a las 15.30 horas mientras recibía atención médica por parte de los servicios sanitarios en la UVI móvil.

El Ministerio de Igualdad está "recabando datos" de este asesinato por presunta violencia de género. "Estamos recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en Asturias", ha informado la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en la red social 'X'.