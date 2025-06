La Autoridad en materia de corrupción de CyL recibe 40 denuncias en el primer semestre

VALLADOLID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León (AICCyL) ha recibido 40 denuncias entre enero y junio de este año, lo que evidencia una "ligera tendencia creciente", así como la notificación de 42 nuevos responsables de sistemas internos de información.

Así se desprende de la Memoria de actividad del primer año que el titular de este organismo, Luis Gracia, ha entregado este martes al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, en la que se refleja que en 2024 se registraron 25 denuncias, de las cuales 20 fueron admitidas a trámite, dos inadmitidas y tres remitidas inmediatamente a la autoridad competente o al Ministerio Fiscal.

Al cierre del año, 13 denuncias habían sido archivadas, siete permanecían pendientes de actuación. En cuanto a la procedencia de las denuncias, 17 correspondían a la Administración de la Comunidad, siete a la Administración Municipal, y una al ámbito de las universidades públicas.

Por localización: cinco procedían de León, dos de Palencia, una de Salamanca y las restantes 17 del conjunto general de la Comunidad. Sobre la tipología, un 56 por ciento hacía referencia a cuestiones relacionadas con la gestión de recursos humanos, mientras que el resto versaba sobre corrupción, políticas públicas, contratación pública y ausencia de canal interno.

En cuanto a la identificación de la persona informante, el 76 por ciento de las denuncias eran identificadas, mientras que el 24 por ciento fueron anónimas.

SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN

Respecto al cumplimiento del artículo 8.3 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, sobre la obligación de notificar a la AICCyL el nombramiento del responsable del Sistema Interno de Información, únicamente el uno por ciento de las entidades estimadas obligadas lo ha hecho, es decir, 68 notificaciones.

A este respecto, la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Catilla y León ha recordado que el incumplimiento de la notificación es distinto del incumplimiento de tener implementado un sistema interno de información conforme a los requisitos legales.

Por tanto, no se puede inferir necesariamente que las entidades que no notificaron carezcan de un sistema conforme, aunque siguen incurriendo en infracción leve por no haber notificado.

MEDIDAS TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS

Cabe recordar que en mayo de 2024 se aprobó y publicó la Ley 2/2024, de 9 de mayo, de medidas tributarias, financieras y administrativas, responsable de crear la AICCyL, según lo dispuesto en su disposición adicional segunda y el 20 de junio tuvo lugar la toma posesión de su titular en el Parlamento autonómico.

Adscrita orgánica y presupuestariamente al Consejo de Cuentas de Castilla y León, donde tiene su sede, la Autoridad se establece como canal externo conforme a la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, actuando con independencias jerárquica y funcional.

Además, se le atribuye la potestad sancionadora y la protección de las personas informantes, de acuerdo con dicha ley. Entre sus funciones también se incluyen el asesoramiento, la formación y la evaluación de la eficacia de los instrumentos jurídicos y de las medidas existentes en materia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, así como la formulación de propuestas para promover los máximos niveles de integridad.

En este sentido, la AICCyL ha señalado que pesar de las dificultades inherentes al inicio de cualquier institución, especialmente una cuya actividad principal está regulada por una normativa como la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que presenta "contradicciones y dificultades prácticas", se logró en los seis meses de su actividad en 2024 poner en marcha su canal externo de información, para que puedan presentarse denuncias con garantías de anonimato y confidencialidad.

También pudo crear y publicar los procedimientos de gestión de informaciones y de protección de la persona informante e iniciar el Registro de Responsables de los Sistemas Internos de Información.

Por otra parte, consiguió aprobar la creación de la plantilla inicial de personal de la AICCyL, proceder al nombramiento para la plaza de Asesor y convocar el proceso selectivo correspondiente para la plaza de Letrado y consolidar su Plan Estratégico general y del servicio de prevención y formación para el periodo 2024-2027.