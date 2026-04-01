Autorizada la modificación del castillo de Osma en El Burgo (Soria) para adaptarla a los hallazgos arqueológicos

SORIA, 1 ABR (EUROPA PRESS)

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha recibido la comunicación del acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural por el que se autoriza el proyecto modificado de la obra de consolidación y restauración de la muralla de la puebla del castillo de Osma, en El Burgo de Osma.

La decisión permite adaptar la intervención a los resultados obtenidos tras la excavación y el proceso de limpieza de este sector del recinto fortificado, donde han aparecido restos de mayor dimensión y en peor estado de conservación de lo previsto en la planificación inicial.

La promotora de esta actuación del Gobierno de España es la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, M.P., S.A. (SEGIPSA) -- parte del Grupo Patrimonio del Ministerio de Hacienda--, que actúa como medio de gestión del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

La actuación del Gobierno de España cuenta con una inversión de 499.896 euros y el Ministerio de Cultura la presentó al inicio de las obras, en abril de 2025, como una intervención encuadrada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

La autorización aprobada ahora responde a la necesidad de ajustar varias soluciones constructivas y de conservación tras el avance de los trabajos arqueológicos.

Según la documentación técnica, una vez retirada la tierra y limpiadas las fábricas, se ha comprobado que varios tramos de muralla conservan restos más extensos y presentan una situación más delicada de la esperada.

Ese nuevo conocimiento aconseja una intervención más precisa en algunos puntos y la revisión de varias actuaciones previstas en el proyecto autorizado en 2024.

De este modo, entre las modificaciones autorizadas figura la revisión del tratamiento de los rellenos interiores de la muralla. La solución aceptada descarta la reposición de careados en ambos casos y opta por reparar los rellenos mediante rejuntado y retacado con sellado de mortero en las zonas más estables.

En los sectores que lo requieren, se reconstruirá la fábrica del relleno interior por medio de un conglomerado interno armado con mallas y cosidos, con el fin de dar estabilidad al conjunto y permitir que el muro soporte las cargas de los rellenos intramuros.

Además, los restos situados por encima de la cota de la muralla quedarán protegidos por taludes de tierra y se ejecutará un drenaje protegido en la coronación del trasdós para evacuar el agua y evitar filtraciones.

VISITA PÚBLICA

La modificación también alcanza al recorrido de visita pública previsto en la intervención. Así, se mantiene el camino superior, que permitirá un recorrido en circuito cerrado sobre el remate de los taludes de protección.

En la zona de la torre del agua se prevé el paso desde el camino exterior al intradós del muro existente por medio de una plataforma o escalera de madera sobre los restos, solución que continuará hasta la escalera de piedra descubierta y enlazará con otro tramo de madera hasta el recorrido superior.

Delante de la muralla del frente se habilitará además un paso exterior, separado del muro, a modo de sendero al pie de la peña.

El cierre definitivo del recorrido dependerá de los resultados de la excavación del tramo aún no desenterrado y, en particular, de la posible aparición de la puerta del recinto en ese punto.

Patrimonio Cultural ha incorporado también varias prescripciones técnicas para asegurar la máxima protección del bien. De esta manera, las escaleras de madera previstas no se apoyarán sobre los restos existentes y sus detalles constructivos deberán presentarse antes de su ejecución, una vez concluidas las excavaciones.

Además, si los trabajos exigen actuar sobre la bóveda de la torre del agua, será necesaria la documentación técnica pertinente para su autorización expresa.

CASTILLO DE OSMA

El castillo de Osma y sus murallas tienen la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento. Se trata de una de las fortificaciones cristianas más relevantes de la frontera del Duero. Su origen se sitúa entre los siglos X y XI y su configuración cambió entre los siglos XIV y XV.

El proyecto se apoya en los trabajos arqueológicos desarrollados en 2022 y 2023 y se centra en recuperar el recinto fortificado situado a los pies de la ladera, donde pudo extenderse la puebla medieval.