Autorizado un gasto de un millón de euros para implementar la red ÚNICAS sobre enfermedades pediátricas raras

VALLADOLID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado un gasto de 1.043.020 euros para la contratación de los servicios de análisis, diseño e implementación del nodo autonómico del Proyecto Red ÚNICAS del Sistema Nacional de Salud, con herramientas, procesos y protocolos en red para la mejora de los pacientes pediátricos con enfermedades minoritarias complejas.

Según han explicado fuentes de la Junta, ÚNICAS se plantea desde dos perspectivas. Una de ellas se orienta al Profesional Sanitario, denominada ÚNICAS 360, con información enfocada a los profesionales y a poderla compartir entre ellos, que contenga una visión global e integrada de cada paciente y de cada enfermedad (informes, imágenes, entre otros) y sirva como fuente de conocimiento para el aspecto asistencial y apoyo a la investigación.

Contará con un gestor de procesos asistenciales para estandarizar y apoyar al profesional y con capacidades de explotación y análisis de la información generada.

Desde el punto de vista del Paciente (Canal ÚNICAS), se incluye información enfocada al paciente y a las necesidades de la familia y cuidadores y una visión global de todo su expediente que permita un acompañamiento en todo momento del proceso completo: estado actual, evolución, informes, entre otros. Contará con capacidad de gestión de citas y contactos.

El acuerdo se enmarca en la Estrategia de investigación e innovación para una especialización inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027 en el ámbito de la Digitalización de los Servicios Públicos y está financiado por la Unión Europea en el Marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation EU.