Autorizado el inicio de acciones legales para solicitar la eliminación del peaje de la AP-66

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VALLADOLID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial a ejercer "las acciones administrativas y judiciales pertinentes" contra el Real Decreto 392/2000, de 17 de marzo, que modificó las condiciones de la concesión de la autopista León-Campomanes (AP-66).

El acuerdo permitirá instar la revisión de oficio del Real Decreto, como paso previo a la vía judicial y busca conseguir la supresión definitiva del peaje, "cuya vigencia hasta 2050 supone una barrera para la movilidad, la competitividad empresarial y la cohesión territorial de la Comunidad".

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha recordado que el Gobierno autonómico consideró que esta modificación introdujo "cambios sustanciales" en el equilibrio económico-financiero y en la duración del contrato lo que dio lugar "a una nueva concesión sin licitación pública, contraria a los principios de transparencia, concurrencia e igualdad establecidos en el derecho comunitario".

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a otro expediente de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial a la que autorizado la contratación de servicios de apoyo a la gestión de sus infraestructuras informáticas corporativas de carácter crítico, con un presupuesto de 2,73 millones y un plazo de ejecución de 48 meses.

El contrato permitirá reforzar la continuidad de los servicios públicos digitales y atender sus necesidades de funcionamiento más allá del horario laboral habitual e incluye el apoyo a la gestión de servidores, bases de datos, correo electrónico y otras infraestructuras que sustentan los servicios de la Administración autonómica.

Esta actuación se enmarca en la Agenda Digital para Castilla y León y responde al crecimiento de los procedimientos electrónicos a disposición de la ciudadanía "que exige una atención continuada de las infraestructuras tecnológicas que los hacen posibles".