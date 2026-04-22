Autorizados 1,06 millones con cargo a fondos europeos para mejorar la intranet de la Gerencia Regional de Salud

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado, por un importe de 1.066.175 euros con cargo a fondos europeos, la contratación de suministros de equipamiento para la creación de copias de seguridad de bases de datos de Oracle y para añadir una capa adicional de protección a la plataforma de correo electrónico corporativo.

En primer lugar, se han destinado 847.000 euros para la contratación del suministro de equipamiento -hardware y software- para la ampliación de la plataforma de copias de seguridad de bases de datos ORACLE de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. De esta manera, se garantiza la seguridad de toda la información clínica generada por los sistemas de Atención Digital Personalizada.

Por otra parte, se ha comunicado el gasto de 219.175 euros para añadir una capa adicional de protección al correo electrónico corporativo de la Gerencia Regional de Salud. Este gasto surge ante el aumento de amenazas y ataques como el phishing, el spam o la suplantación de identidad, detalla la Consejería a través de un comunicado.

Los dos suministros están financiados por la Unión Europea en el Marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next Generation-EU y forman parte de la Estrategia de investigación e innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027 en el ámbito de la Digitalización de los Servicios Públicos.