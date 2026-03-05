Autorizados 33 millones para financiar el déficit del transporte público por carretera

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión directa de subvenciones a los concesionarios de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera de titularidad autonómica por un importe total de 33.039.124 euros.

El acuerdo tiene por objeto, por un lado, regularizar los importes anticipados correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, y, por otro, sufragar el déficit estimado y la minoración de ingresos derivados de la implantación de la regla general de la gratuidad del transporte público regular de viajeros por carretera entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2026, señala la Junta a través de un comunicado.

Del total autorizado, 27,7 millones se anticipan para cubrir el déficit estimado y la reducción de ingresos correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2026. El resto, 5.300.048 euros, se destinan a la regularización del importe anticipado entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de enero de 2026.

El acuerdo autorizado, detalla la Junta, permite dotar a las empresas concesionarias de la liquidez necesaria para la prestación del servicio de transporte interurbano convencional, el transporte a la demanda y el transporte metropolitano.

Las cuantías anticipadas se han estimado a partir de un estudio económico comparativo entre los ingresos declarados por las empresas y los calculados conforme a la metodología del Observatorio de Costes del Transporte de Viajeros en Autocar, publicada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y serán objeto de regularización una vez se disponga de los datos justificativos correspondientes.