Autorizados más de 11 millones para construir incubadoras de empresas en Palencia y León

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, en su reunión de este jueves, ha autorizado más de 11 millones de euros para la construcción de incubadoras de empresas en las provincias de Palencia y León, en el primero de los casos en el sector agroalimentario y en el segundo en materia de ciberseguridad, aeroespacial y turismo.

Así, con respecto a la provincia de Palencia, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al Instituto para la Competitividad de Castilla y León (ICECYL) para la celebración del contrato de la obra incluida en el proyecto de ejecución de edificio destinado a incubadora de empresas del sector agroalimentario en la parcela EQ-4 del Polígono Industrial de Magaz de Pisuerga (Palencia), con un presupuesto de 7.157.869 euros, cofinanciado con el Fondo de Transición Justa de España 2021-2027.

El objetivo de las obras es la ejecución de un nuevo edificio de uso polivalente de servicios, industria, oficinas, laboratorios y otros recursos de innovación para impulsar la implantación de empresas, principalmente del sector agroalimentario, que se pueda complementar con la instalación de Centros Tecnológicos, Asociaciones y Centros de Innovación Digital, Fundaciones o Centros de Universidades respaldados por convocatorias de proyectos de la Comunidad, nacionales y europeos.

Este edificio actuará como incubadora de empresas, bajo la denominación 'Incubatech Palencia', y estará adaptado a las necesidades de innovación del sector agroalimentario. El proyecto será escalable y contará con espacios que faciliten zonas de I+D, experimentación específica del sector agroalimentario.

'Incubatech Palencia' se integra dentro del 'Protocolo Palencia 2030 para una especialización inteligente en el Sector Agroalimentario', impulsado por la Junta de Castilla y León, que tiene como objetivo convertir a la provincia de Palencia en referente del sector agroalimentario.

Castilla y León representa más del 10 % del sector agroalimentario en España. La Comunidad cuenta con 2.807 empresas vinculadas a esta actividad, que emplean a 57.238 personas y alcanzan una facturación conjunta de 16.280 millones de euros. El sector agroalimentario representa el 5,2 % del valor añadido bruto de Castilla y León y concentra el 30% del sector industrial de la Comunidad.

NUEVO EDIFICIO EN LEÓN

Por otro lado, en la provincia leonesa, el Consejo de Gobierno también ha autorizado al Instituto para la Competitividad de Castilla y León (ICECYL) la celebración del contrato de obras para construir un nuevo edificio de uso mixto destinado a la incubación de empresas y autónomos innovadores en los ámbitos de la ciberseguridad, el sector aeroespacial y el turismo. La actuación se desarrollará en el Parque Tecnológico de León, con un presupuesto de 4.314.889 euros.

El nuevo edificio se ubicará en la parcela M8 del Parque Tecnológico y permitirá continuar apoyando la implantación y el desarrollo de empresas y profesionales autónomos con proyectos innovadores en sectores estratégicos para la Comunidad.

La infraestructura combinará oficinas cerradas con espacios abiertos y zonas de coworking. También contará con espacios compartidos, salas de juntas y reuniones, un showroom y otros servicios destinados a facilitar la colaboración, el crecimiento empresarial y la puesta en marcha de nuevos proyectos.

El Parque Tecnológico de León dispone actualmente de un edificio que presta servicios al parque y que contiene espacios de incubación o alquiler con un alto nivel de ocupación. Por ello, la construcción de esta nueva infraestructura permitirá ampliar la capacidad disponible y seguir respaldando la instalación de empresas innovadoras.

Castilla y León tiene un peso destacado a nivel europeo en el sector de la ciberseguridad. La Comunidad lidera el Proyecto Red-Argos, integrado dentro del Programa RETECH, para impulsar y fortalecer el ecosistema nacional de ciberseguridad.

Este proyecto, financiado a través de fondos europeos Next Generation y desarrollado en colaboración con el País Vasco y Andalucía, tiene como objetivo impulsar la especialización en ámbitos estratégicos como la movilidad, el sector aeroespacial, la energía, la industria inteligente, la salud y las ciudades inteligentes.

En el ámbito aeroespacial, Castilla y León es sede de una de las incubadoras para proyectos emergentes, que la Agencia Espacial Europea (ESA) tiene en España. Este Centro de Incubación de Proyectos Aeroespaciales está impulsado por la Junta, la ESA y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).

Además, la Comunidad concentra el mayor número de proveedores de primer nivel del sector aeronáutico, ya que esta actividad emplea a más de 2.100 trabajadores, de los que el 70 % son titulados universitarios.

Por su parte, el sector del turismo es una de las actividades con mayor capacidad para generar actividad económica, empleo y oportunidades en el territorio a través de la innovación. Castilla y León lideró el turismo rural en 2025, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, y registró más de 114.000 personas ocupadas en el sector turístico durante el segundo trimestre del año, de acuerdo con los últimos datos publicados por Turespaña.

Esta incubadora y la agroalimentaria que se pondrá en marcha en Palencia ofrecerán espacios y servicios especializados para favorecer la creación y el crecimiento de empresas en sectores estratégicos, impulsando la colaboración entre el tejido empresarial, los centros tecnológicos, las universidades y otros agentes del ecosistema de innovación de la Comunidad.