Auvasa cerrará la oficina de atención en Zorrilla y la trasladará a Pasión, con perjuicio a los usuarios, según el PSOE

Los concejales del Grupo Municipal Socialista, Luis Vélez y Pedro Herrero. - PSOE AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha señalado este miércoles que la empresa municipal de transporte en autobús, Auvasa, cerrará próximamente la oficina de atención al público en la plaza de Zorrilla y trasladará este servicio a la calle Pasión, "alejada de paradas de autobús", por lo que critican que el equipo de Gobierno "perjudica a los usuarios".

Así lo ha señalado el PSOE en un comunicado recogido por Europa Press, que discrepa de que se haya optado por "alquilar un local en renta distante de las paradas de autobús".

Según el PSOE, el local que ha elegido el equipo de gobierno PP-Vox está en la calle Pasión, está "en una zona peatonal por donde no pasan ni autobuses ni hay paradas próximas".

Además, critican que "va a suponer un coste de 87.120 euros en alquiler (1.452 euros mensuales durante 5 años como periodo mínimo, aunque la duración podría prolongarse hasta los 10 años). A lo que suman otros 38.411 euros de la reforma del espacio que anteriormente era un comercio. En total, 125.531 euros.

"Al desacierto por la mala ubicación se suma el gasto de más de 125.000 euros para una medida provisional porque dentro de cinco años estaremos igual, o peor: sin oficina de atención al usuario, pero con 125.000 euros menos de dinero público", ha aseverado el portavoz socialista Pedro Herrero.

El edil del PSOE lo ha considerado "otro ejemplo más de mala gestión" del equipo de Gobierno que dirige el alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero. "También en este ámbito del transporte público, porque ha frenado la modernización de la flota de Auvasa y está claro que ni siquiera es capaz de resolver este servicio a los usuarios", explica Pedro Herrero.

El Grupo Municipal Socialista reconoce que el local donde aún se atiende a los usuarios en la plaza de Zorrilla "no es idóneo, entre otros motivos, porque carece de aseos", y por eso creen que el equipo de gobierno formado por PP y Vox "tendría que haber buscado una solución definitiva".

Pero "en lugar de procurar una alternativa basada en el interés general han provocado un problema".

"Esta decisión, adoptada después de 3 años de Carnero en la Alcaldía, es perjudicial para los usuarios del transporte público de la ciudad", ha apostillado Luis Vélez, que en la última Comisión de Movilidad y Urbanismo pidió explicaciones sobre este cambio.

El PSOE considera "evidente" el perjuicio para los ciudadanos porque la actual oficina de atención de la Plaza Zorrilla está situada "al lado de una de una de las paradas con más afluencia de viajeros, la propia Plaza, por donde paran 5 líneas regulares, más las lanzaderas hacia Covaresa y Parquesol, y también está ubicada junto a la marquesina de la Acera de Recoletos, por donde pasan otras 2 líneas regulares, con el lógico tránsito de personas que pueden acudir a realizar alguna gestión a esa oficina de Auvasa".

Esta proximidad "desaparece con el cambio", en una calle peatonal por la que, por lo tanto, no pasan autobuses ni hay paradas.

En definitiva, el Grupo Municipal Socialista considera que "se ha perdido la oportunidad para realizar un cambio hacia una mejor ubicación, buscando una solución permanente".

El PSOE ha añadido que el local de la Plaza Zorrilla será utilizado después como Parkibici de bicicletas adaptadas.