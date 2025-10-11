Auvasa facilitará la asistencia al partido de la selección española en el José Zorrilla con líneas de buses y Biki - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Prestará servicio de autobús con las líneas especiales de fútbol (F1 F2 F3 F4 F5 y F6), que partirán una hora antes del partido

VALLADOLID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Auvasa facilitará la asistencia al partido de clasificación para el Mundial de 2026 del próximo martes día 14 de octubre de la selección española en el estadio José Zorrilla con líneas de buses y Biki.

Dos años después, por lo tanto, la Selección vuelve a Valladolid, ciudad que ha visitado en cuatro ocasiones, todas ellas con resultado favorable para el combinado nacional, según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Para este encuentro Auvasa prestará servicio de autobús con las líneas especiales de fútbol (F1 F2 F3 F4 F5 y F6), que partirán de los diferentes barrios de la ciudad una hora antes del partido, con recorridos de vuelta a la finalización.

Por su parte, las líneas 8 y circular reforzarán sus horarios ampliando la cobertura a las inmediaciones del Estadio, con parada de estas líneas junto al Auditorio Miguel Delibes, mientras que Biki estará presente igualmente con su estación temporal en las inmediaciones del estadio para favorecer los desplazamiento con el servicio municipal de bicicletas.

Además, se habilitará la dirección de la marcha en las escaleras de las instalaciones de movilidad en la Ladera Norte de Parquesol, hacia el estadio José Zorrilla en sentido de bajada para ir al estadio y de subida para la salida del partido, para facilitar así el acceso andando de los vecinos de Parquesol.