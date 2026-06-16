Auvasa prolonga su servicio búho hasta las 4.00 horas la noche de San Juan en sus cinco líneas

VALLADOLID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Auvasa prestará su servicio nocturno búho la noche de San Juan, madrugada del 23 al 24, con expediciones que saldrán del centro de la ciudad a las 04.00 horas, manteniendo los recorridos habituales.

En concreto, el búho 1 (Covaresa - San Pedro Regalado) tendrá últimas salidas a las 04.00 horas desde la Plaza Fuente Dorada y de Acera Recoletos, prolongando a La Overuela los servicios de las 03.00 y 04.00 horas de la plaza Fuente Dorada.

Por su parte, el búho 2 (La Victoria - Delicias) tendrá últimas expediciones de Plaza Fuente Dorada y de calle Doctrinos 12 a las 04.00 horas, con los servicios de las 3.00 y 4.00 horas de Doctrinos 12 y de Fuente Dorada prolongados a Fuente Berrocal y Pinar de Jalón, respectivamente.

El búho 3 (Parquesol - Las Flores), también prolonga horarios hasta las 04.00 horas con salidas de Fuente Dorada y Doctrinos 12. El búho 4 (Entrepinos - Plaza Zorrilla) contará con una última salida a las 04.00 horas desde Plaza Zorrilla, con prolongación de los servicios de las 03.00 y 04.00 horas de Plaza Zorrilla hasta Puente Duero y Pinar de Antequera.

Por último, el búho 5 (La Cistérniga - Duque de La Victoria) tendrá una última salida a las 04.00 horas desde Duque de La Victoria 23.