Auvasa refuerza su servicio con cuatro autobuses a partir de este miércoles ante el crecimiento de viajeros

Archivo - Un bus de Auvasa. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Auvasa incrementará a partir de este miércoles, 18 de marzo, su operativa de autobuses, en los días laborables, con cuatro vehículos adicionales sobre el servicio previsto en las rutas y horarios de mayor uso registrado, ante el "notable" incremento de pasajeros ya que en los dos primeros meses del año 5,3 millones de personas utilizaron el servicio, un 19 por ciento más que en 2019.

Concretamente el servicio se reforzará a primera hora de la mañana y al mediodía en las líneas ordinarias 1, 3, 6 y circular, ha detallado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

De la misma forma, durante este mes continua el crecimiento en el uso de este servicio público (2.685.040 personas utilizaron los buses en febrero), una cifra que confirma la tendencia creciente que se observa desde 2024 una vez recuperada la demanda "estancada" en 2019.

En concreto el crecimiento en el mes de febrero ha sido del seis por ciento respecto al mismo mes del año pasado. Si se considera el acumulado, en los dos primeros meses de este año se han transportado en autobús a 5.313.685 personas, es decir un aumento del 19 por ciento respecto a 2019, año en el que la utilización fue de 4.456.151.

En estos dos primeros meses, el servicio de autobús se ha llevado a cabo en 994.869 kilómetros, esto supone un incremento de 6.336 kilómetros en los desplazamientos respecto al año pasado en este mismo periodo.

Asimismo, dn el mes de febrero 404.654 jóvenes utilizaron los autobuses de AUVASA con los títulos de viaje bono joven y bono30 joven, una cifra que de forma acumulada asciende a 752.661 personas.

Si se tiene en cuenta la utilización por menores de 15 años, hacen que la cifra total de jóvenes e infantil supere el millón de personas en los dos primeros meses de este año (en concreto 1.047.480).

En estos dos primeros meses del año, prácticamente la quinta parte de toda la utilización se lleva a cabo por población joven, que demuestra una clara apuesta por el transporte público también en este estrato poblacional.

Ante esta tendencia de crecimiento, Auvasa incrementó la flota de autobuses hasta las 156 unidades desde septiembre del año pasado, frente a los 150 autobuses con los que se contaba cuando el nivel de personas que utilizaban el autobús en Valladolid era de 31 millones al año, objetivo que se superará en 2026.

Por todo ello, se ha puesto en marcha ahora esta medida positiva teniendo en cuenta estos altos niveles de utilización y con la finalidad de mantener los buenos resultados de regularidad de las líneas (casi un 99 por ciento).