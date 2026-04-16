Auvasa, satisfecha con los datos de uso de autobús y BIKI en La Cistérniga en 2025

VALLADOLID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa municipal Auvasa ha destacado como positivos los datos de transporte público de viajeros y del servicio de alquiler de bicicletas, BIKI, en el municipio de La Cistérniga, vecino a Valladolid y en el que la entidad presta servicio de autobús desde hace años, a lo que se sumaron dos estaciones de préstamo de bicis en 2025.

En un comunicado recogido por Europa Press, Auvasa asevera que el uso del transporte público regular de viajeros en el municipio de La Cistérniga se consolidó en 2025, con un total de 591.922 viajes con origen o destino en la citada localidad, lo que supone 15.000 más que en 2024.

Este servicio de autobús público en La Cistérniga, que se presta en el ámbito del contrato-programa suscrito entre los Ayuntamientos de Valladolid y La Cistérniga, se ha llevado a cabo con las líneas ordinarias 13, 18 y 19, además de los servicios nocturnos búho 5, el matinal M7 y el servicio fútbol F2, lo que recalcan que "supone una amplia oferta de servicios en la que destaca el elevado número de expediciones en días laborables a primera hora de la mañana", con diez salidas de La Cistérniga entre las 6.50 y las 9.00 horas.

Respecto al uso del autobús por títulos de viaje, es mayoritario el realizado con bonobús ordinario, con el 70 por ciento de las validaciones, y destacan también el uso del autobús entre los menores de 26 años, con el 23 por ciento del total.

La Cistérniga cuenta con 15 paradas de autobús en su municipio y las líneas más utilizadas fueron la 18 y la 19, que proporcionan cobertura con el centro de la ciudad de Valladolid y el eje de Paseo de Zorrilla.

El uso del autobús ha registrado mayores valores en los últimos meses del año, con cifras por encima de los 50.000 viajes en los meses de septiembre a diciembre.

Respecto al uso de la bicicleta pública, el 11 de julio de 2025 se instalaron en La Cistérniga dos estaciones de BIKI con 22 anclajes y se incorporaron al servicio público 22 bicicletas eléctricas, con la colaboración del Ayuntamiento de La Cistérniga.

Actualmente, han añadido, 230 personas residentes en este municipio utilicen este servicio para desplazamientos entre La Cistérniga y Valladolid. En el segundo semestre de 2025 se realizaron 5.500 usos lo que demuestra, en opinión de Auvasa, "la aceptación de este servicio en el municipio".

"Todos estos datos ponen de manifiesto la importancia del autobús público en los desplazamientos diarios con origen y/o destino en La Cistérniga, consolidando las cifras de ejercicios anteriores en un servicio que se seguirá prestado por parte de Auvasa gracias al contrato-programa de autobús suscrito con el Ayuntamiento de La Cistérniga para los años 2026 y 2027, y el de bicicleta pública BIKI", han concluido.