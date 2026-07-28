Auxiliada una bebé de 10 meses tras ser atacada en Palencia por un perro de raza peligrosa de la familia

PALENCIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Palencia han auxiliado a una bebé de 10 meses que fue atacada en su casa por un perro de raza American Stanford (potencialmente peligroso) que pertenece a la familia.

Fuentes municipales han informado de que la niña sufrió graves lesiones en el rostro por lo que fue trasladada de urgencia en un vehículo policial al Hospital Río Carrión, donde se le derivó al hospital de referencia en reconstrucción facial de la Comunidad, el Hospital Río Hortega de Valladolid.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 20:30 horas del pasado martes momento en el que la Central recibió un aviso procedente del 112, que informó de que un perro había mordido a un bebé en el domicilio familiar. Una patrulla se trasladó hasta el lugar donde encontró a la niña sangrando de forma abundante, por lo que decidieron trasladarla al Hospital Río Carrión junto a la madre en el vehículo policial para que fuera atendida cuanto antes.

Una vez en Urgencias, los sanitarios le practicaron una primera atención médica y determinaron que la menor debía ser atendida por especialistas en el Hospital Río Hortega de Valladolid. Mientras tanto, en el domicilio, la Unidad de Medio Ambiente recabó información de todo lo sucedido a través del padre, titular del animal, que se encontraba en casa cuando se produjo el ataque.

Asimismo, los agentes identificaron al animal y comprobaron que toda la documentación se encontraba vigente. Con ayuda de la Protectora de Animales, el perro fue trasladado a una clínica veterinaria y puesto en observación a la espera de que la Junta de Castilla y León determine qué hacer con el can.

Por su parte, el padre fue informado de que será investigado por un delito de lesiones por imprudencia y de los derechos que le asisten. En cuanto a la bebé, su evolución ha sido favorable y se recupera de las lesiones sufridas.