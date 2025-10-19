Auxiliado un ciclista herido tras caerse en una pista forestal de Las Navas del Marqués (Ávila) - 112 CYL

ÁVILA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el rescate de un ciclista de 45 años herido tras caerse en una pista forestal en el municipio de Las Navas del Marqués (Ávila), según ha informado el 1-1-2 Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 12.26 horas, cuando la sala de operación del 1-1-2 ha recibido una llamada que informaba de la caída y de que el ciclista posiblemente tenía la cadera rota y se encontraba en una zona de difícil acceso para la ambulancia.

El gestor del 1-1-2 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl, que se ha encargado de hacer una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el recurso más oportuno.

En este caso, el más adecuado ha sido el helicóptero de rescate de la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermera rescatadora.

Además, desde el 1-1-2 ha avisado del incidente a la Policía Local de Las Navas del Marqués y a la Guardia Civil (Cos) de Ávila.

Tras establecer contacto visual con la víctima, los rescatadores han accedido en estacionario y, ya en el lugar, han estabilizado al ciclista y le han inmovilizado en colchón de vacío. A continuación, se ha porteado la víctima unos cien metros hasta el punto en el que había tomado tierra el helicóptero.

Así, el helicóptero de rescate de la Junta ha evacuado al herido hasta el punto de traspaso pactado con Emergencias Sanitarias -Sacyl, en el campo de fútbol de Las Navas del Marqués, donde esperaba una ambulancia soporte vital básico que ha trasladado al herido al Complejo Asistencial de Ávila.