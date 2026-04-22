Auxiliado un septuagenario inconsciente y con un golpe en la cabeza en el embalse de Selgas de Ordás (León)

Un momento del rescate del varón. - JCYL

VALLADOLID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo de rescate de la Junta ha auxiliado a un hombre de unos 75 años que se encontraba inconsciente y con un golpe en la cabeza en la orilla del embalse de Selgas de Ordás, en Carrocera (León).

Según informa el 1-1-2, los hechos se han producido a las 13.26 horas momento en el que se ha recibio una llamada alertado del suceso y advirtiendo de que el hombre se encontraba en una zona inundada, por lo que la zona era de difícil acceso para vehículos.

El gestor del 1-1-2 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una primera valoración, para indicar al alertante lo que debía hacer hasta la llegada de los servicios de emergencia; y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente, primero a través de la localización de la ubicación exacta de la víctima y, después movilizando el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Además, desde el 1-1-2 se ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil.

Al llegar, los rescatadores han accedido a la zona en grúa doble. En el lugar, han estabilizado al paciente, al que han inmovilizado en una camilla. A continuación, han introducido al herido en el helicóptero, para trasladarle al punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-.

Allí esperaba un helicóptero medicalizado de Sacyl que se ha encargado de evacuar a la víctima al hospital.