Auxiliado un varón de 70 años tras sufrir una indisposición en una vía ferrata de Silanes (Burgos)

Paraje en el que se ha producido el rescate. - JCYL

BURGOS, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 70 años ha sido auxuliado por el Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta tras fufrir una indisposición cuando se encontraba en una vía ferrata de Silanes (Burgos).

Una llamada a las 12.43 horas a la sala de operaciones del 1-1-2 informaba de los hechos y señalaba que el varón no podía continuar con la actividad.

El gestor del 1-1-2 ha establecido inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegaran los servicios de emergencia. Al tiempo ha contactado con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente, al localizar la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, el 1-1-2 ha dado aviso de este incidente a la Guardia Civil (COS) de Burgos, que ha enviado una patrulla. Ya en Silanes, el helicóptero ha realizado un apoyo de patín para facilitar el descenso a tierra del equipo de rescate.

Tras acceder al lugar en el que se hallaba el deportista y comprobar, por parte de la enfermera rescatadora, su estado, se ha procedido a la extracción del paciente de la vía ferrata, mediante una maniobra de grúa y camilla, acompañado por la rescatadora enfermera; y una segunda maniobra de grúa para extraer al segundo rescatador.

Desde allí, han volado hasta Miranda de Ebro, donde le ha recogida una UVI móvil de Emergencias Sanitarias para su traslado al hospital de la ciudad.