Auxilian a una senderista indispuesta en un paraje de Valle de Tobalina (Burgos) - 112

BURGOS, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de Protección Civil ha socorrido a una senderista de unos 50 años indispuesta en un paraje de Valle de Tobalina (Burgos), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La operación ha comenzado tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 112 de la propia senderista que explicaba que se encontraba indispuesta y no podía continuar con la actividad que desarrollaba, en una zona a la que no era posible acceder con vehículos por tierra.

El gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, cuyos técnicos se han encargado de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la deportista, quien se hallaba a unos quinientos metros al oeste del Mojón Acuchillado, y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Al mismo tiempo, el 112 ha avisado del incidente a los bomberos de Miranda de Ebro y a la Guardia Civil, que han enviado personal a la zona para tratar de acceder a pie.

A la llegada del helicóptero de rescate al punto de la emergencia, la mujer se encontraba ya junto con una dotación del parque de bomberos de Miranda de Ebro.

Tras ser valorada por la enfermera del helicóptero de Protección Civil y haberse recuperado físicamente, la mujer ha optado por descender a pie hasta lugar seguro acompañada por los bomberos, sin precisar de ser asistida por personal de Emergencias Sanitarias.