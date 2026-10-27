AV CyL registra 641.932 pensiones en octubre, 4,76% más que en 2025, con una cuantía media de 1.378,88 euros

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en Castilla y León se situó en 641.932 en el mes de octubre, un 4,76 por ciento más que en el mismo mes de 2025, con una cuantía media de 1.378,88 euros, ligeramente por encima de la media nacional que es de 1.376,1 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

La cuantía media de las pensiones en la Comunidad ha crecido un 4,76 por ciento con respecto a septiembre de 2025 y por encima de la media nacional que ha subido en un 4,6 ciento.