Avadeco pide al Ayuntamiento de Valladolid revisar los protocolos por ozono ante la caída de ventas en el centro - AVADECO

VALLADOLID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Vallisoletana de Comercio (Avadeco) ha trasladado al Ayuntamiento de la capital su preocupación por el impacto que las restricciones de tráfico decretadas durante el actual episodio de contaminación por ozono han tenido sobre la actividad comercial de la zona centro.

Una consulta realizada por la asociación entre sus comercios asociados ha revelado caídas de ventas de más del 50 por ciento con carácter general respecto a una jornada sin restricciones, llegando hasta el 75 por ciento en algunos casos durante los días de restricción del tráfico.

La corporación municipal ha activado la 'Situación 2, Aviso' del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano tras haberse superado por tercer día consecutivo el valor de referencia de 120 Mg/m3 de ozono en las estaciones de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica (RCCAVA). Esta medida ha conllevado la restricción completa del tráfico en el interior de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de 09.00 a 21.00 horas, manteniéndose la gratuidad de los aparcamientos disuasorios y el refuerzo del transporte público.

El presidente de Avadeco, Jaime Ercilla, a través de un comunicado recogido por Europas Press, ha señalado que entienden y respetan que la salud tiene que estar por encima de cualquier otra consideración, pero ha asegurado que no pueden permitir que la respuesta a cada episodio sea cerrar el centro de un día para otro y sin avisar. Asimismo, ha insistido en que los comercios ya han estado notando el parón del verano y del calor, y ha advertido de que esta acumulación de cierres ha llevado a una situación que muchos negocios no van a poder aguantar mucho más tiempo.

La asociación ha lamentado que las restricciones recaigan de manera reiterada sobre las mismas calles de la zona centro, sin que el sector haya sido informado con antelación suficiente antes de la puesta en marcha de las medidas. La organización ha aclarado que su intención no es cuestionar la necesidad de proteger la salud de los vallisoletanos, sino pedir alternativas que minimicen el perjuicio para el comercio de proximidad del centro, al que ha considerado especialmente vulnerable a este tipo de restricciones.

Por todo ello, la agrupación comercial ha solicitado formalmente al Ayuntamiento una revisión del protocolo de actuación para valorar fórmulas de restricción del tráfico que eviten el cierre generalizado del centro. De igual modo, ha pedido la puesta en marcha de campañas de dinamización comercial que compensen parcialmente la caída de actividad, así como una coordinación previa con las asociaciones del sector de modo que el comercio y la hostelería sean informados con antelación cuando se vaya a activar una nueva situación de alerta.