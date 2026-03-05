Avadeco renueva su Junta Directiva con Jaime Ercilla como presidente

El presidente de Avadeco, Jaime Ercilla. - AVADECO

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Vallisoletana de Comercio (Avadeco) ha renovado en Asamblea Extraordinaria Electoral su Junta Directiva, que presidirá Jaime Ercilla, que releva a Rafael Monedero, que ha estado al frente de la organización desde mayo de 2023.

La nueva Junta Directiva está compuesta, además de por su presidente, por doce miembros, con Ana Rey y Ángel Ignacio Sánchez Pérez como vicepresidentes; Ruben García, en calidad de tesorero; y Olegario Vaquero, Luis Rodríguez, Matilde de la Torre, Silvia Herrero, Borja Rodríguez, Raúl Dominguez y Carlos Rodríguez de la Fuente, como vocales.

La nueva etapa da continuidad al trabajo desarrollado en los últimos años por la organización, reforzando la defensa del comercio de proximidad y su papel como sector estratégico para la economía y la vida urbana de Valladolid, han informado a Europa Press fuentes de Avadeco.

En esta nueva etapa, la Agrupación continuará con su dinámica de colaboración activa con propuestas tanto en el ámbito local con el Ayuntamiento de Valladolid como a través de su representación en organizaciones de ámbito regional (Conferco) y nacional, Confederación Española de Cascos Históricos (Cocahi) para impulsar medidas que contribuyan a la competitividad, modernización y sostenibilidad del comercio vallisoletano.

Previamente, la Asamblea Anual Ordinaria también ha aprobado por unanimidad las cuentas y el informe de gestión del último ejercicio, en el que se ha destacado la labor de representación institucional, especialmente con el Ayuntamiento, a través de la Mesa del Comercio, y con la Dirección General de Comercio de la Junta de Castilla y León.

Así, Avadeco ha elaborado informes y propuestas de análisis sobre la situación del sector, movilidad y sostenibilidad de los cascos históricos, digitalización del comercio, campañas de dinamización, economía circular y desarrollo del Plan Integral de apoyo al Comercio de Valladolid, en coordinación con la Concejalía de Comercio, Consumo y Mercados, además de cuestiones relacionadas con Urbanismo, Seguridad, Cultura, Turismo y Medio Ambiente.

El servicio de asesoría fiscal, financiera, laboral y jurídica ha mantenido un alto nivel de consultas, al tiempo que se han remitido diferentes circulares informativas, siendo uno de los servicios más valorados por los asociados, junto con los servicios de personal y gestión de nóminas.

TRAYECTORIA DEL PRESIDENTE

Jaime Ercilla (Valladolid, 1978) se incorporó en 2004 al negocio familiar, una perfumería fundada en 1969, continuando así una trayectoria vinculada al comercio local desde hace más de cinco décadas.

Forma parte de la directiva de Avadeco desde 2005, donde ha desempeñado de forma continuada el cargo de tesorero en distintas etapas.

Su perfil combina la experiencia directa al frente de un comercio histórico de la ciudad con un profundo conocimiento del funcionamiento interno de la organización y de la realidad del tejido comercial vallisoletano.