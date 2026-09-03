Avanza el proceso de puesta en carga de la presa de Castrovido completando el segundo escalón de llenado

BURGOS 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proceso de puesta en carga del embalse de Castrovido ha continuado avanzando con resultados "favorables", tras finalizar las obras de emergencia desarrolladas en el vaso de la presa con el objetivo de "garantizar la seguridad aguas abajo de la infraestructura".

Tras la reanudación progresiva del llenado realizada hace varios meses, en la actualidad se está completando el segundo escalón, un proceso condicionado por las aportaciones naturales de la cuenca vertiente y por las necesidades de actuación que puedan surgir durante el procedimiento, según señala la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) a través de un comunicado.

El embalse alcanzó su cota máxima el pasado 10 de junio con un nivel de 1.010,52 metros sobre el nivel del mar (msnm). Actualmente, ante la ausencia de precipitaciones, la infraestructura se sitúa a una cota de 1.008,35 msnm y registra un volumen de 10,31 hectómetros cúbicos (hm3).

Su nivel se encuentra descendiendo de forma lenta debido a que se están soltando aproximadamente 500 litros por segundo para mantener un caudal suficiente en el río Arlanza, sin que se prevea un incremento significativo hasta el próximo otoño por motivos estrictamente climatológicos, añade la información.

Los trabajos de puesta en carga tienen como fin comprobar el funcionamiento de la presa y de las actuaciones acometidas en el arroyo Vaquerizas hasta alcanzar el segundo escalón, ubicado a la cota 1.019,00 msnm., cuyo volumen se situaría en los 21,68 hm3.

A pesar de encontrarse en una de las fases iniciales de la puesta en carga, la infraestructura ya ha contribuido a la mitigación de daños provocados por crecidas, protegiendo a las poblaciones localizadas aguas abajo.

En este sentido, durante el pasado mes de febrero, con el proceso de llenado paralizado, el embalse contuvo un caudal de 118,56 metros cúbicos por segundo (m3/s) a su paso por la estación de Palacios de la Sierra, el cual habría alcanzado los 200 m3/s de no haber existido la presa.

Asimismo, el caudal que transcurrió por la localidad de Salas de los Infantes ha sido inferior a los 100 m3/s con la presa construida, lo que ha evitado daños significativos a bienes y personas aun sin estar la infraestructura a pleno rendimiento.

Como actuación complementaria, se está redactando el proyecto para rematar el sellado de los sumideros en el arroyo Vaquerizas, cuya licitación y adjudicación se ha previsto para finales de año.

El embalse de Castrovido está ubicado en el río Arlanza, afluente del río Duero por su margen derecha. La superficie de la cuenca vertiente en la que se localiza abarca 336 kilómetros cuadrados, con una aportación media de 146 hm*/año, una capacidad autorizada de 44,12 hm3 y un caudal medio del río hasta el embalse principal de 5 m3/s.