Avanzan las actuaciones para mejorar los Centros de Vida Activa Zona Centro y Arca Real de Valladolid

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha visitado esta semana las actuaciones en marcha previstas en los Centros de Vida Activa (CVA) Zona Centro y Arca Real - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha visitado esta semana las actuaciones en marcha previstas en los Centros de Vida Activa (CVA) Zona Centro, en la calle Leopoldo Cano, y Arca Real, en el barrio de Las Delicias, dos proyectos "estratégicos" que refuerzan el compromiso municipal con la mejora de los espacios destinados a las personas mayores, la accesibilidad y la calidad de los servicios.

En el caso del nuevo CVA Zona Centro, el concejal ha conocido el proyecto de un espacio "moderno, accesible y con vocación comunitaria" que contará con una Unidad de Atención Social y una Unidad de Estancias Diurnas, organizada en dos unidades de convivencia con capacidad para 30 personas, siendo la primera ubicada en la zona centro.

Este centro dispondrá de salas de convivencia, aulas para actividad física, talleres de autonomía personal, espacios multiusos, cocina, baños adaptados, sala médica y zonas para profesionales.

El proyecto, con un presupuesto de 2.784.814, que inició las obras este mes de enero, se desarrollará en dos fases. La primera permitirá poner en marcha los espacios principales de atención en la planta baja y algunas aulas de la primera planta, mientras que la segunda abordará la adecuación del semisótano, las zonas técnicas, el estacionamiento de furgones y el resto de aulas de la segunda planta, que quedará fuera de esta intervención, aunque contará con preinstalaciones para futuras ampliaciones.

Entre las actuaciones arquitectónicas más destacadas se incluyen la instalación de un ascensor, la creación de un vestíbulo a cota de calle y una profunda reorganización funcional del edificio para mejorar la accesibilidad, eficiencia y seguridad.

Durante la visita, el responsable municipal ha destacado el esfuerzo realizado para garantizar la continuidad de las actividades del CVA Zona Centro durante el desarrollo del proyecto, con la reubicación temporal de talleres y ciclos de charlas en distintas sedes municipales.

En total, se han trasladado 34 talleres con la participación de más de 580 personas a las que se suman otras 300 personas que actualmente participan en los talleres del espacio provisional del Pasaje de La Marquesina.

CVA ARCA REAL

De forma paralela, Nieto ha visitado el entorno del CVA Arca Real, en el barrio de Las Delicias, donde se llevará a cabo un proyecto de ampliación que permitirá duplicar el espacio actual del centro.

Esta actuación será posible gracias a la incorporación de un local municipal en planta baja, situado a escasos metros del CVA, que se adecuará para albergar tres nuevas aulas para actividades, además de aseos y un almacén, reforzando así la programación dirigida a las personas mayores del barrio.

La ampliación del CVA Arca Real cuenta con una inversión total de 454.714 euros. El proyecto contempla la adecuación de aproximadamente 500 m* de superficie útil, manteniendo la visión global del espacio actual y sin modificar la fachada exterior.

El nuevo espacio dispondrá de dos salidas de evacuación, garantizando la seguridad y funcionalidad de las instalaciones, que suponen un "paso decisivo" en la mejora de las infraestructuras municipales y en la atención a las personas mayores para lograr espacios más seguros, accesibles y adaptados a las necesidades actuales y futuras.