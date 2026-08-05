Avanzan los trabajos para las obras del bombeo entre Pontón Alto y Rancho el Feo que reforzará el suministro a Segovia

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente, acompañada del director adjunto, Juan Carlos Millán, visitan las obras del bombeo provisional entre el embalse del Pontón Alto hasta la ETAP Rancho el Feo. - CHD

SEGOVIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos necesarios para la construcción de "emergencia" del bombeo provisional entre el embalse del Pontón Alto hasta la estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Rancho el Feo, una infraestructura que permitirá garantizar el abastecimiento de agua a Segovia y a los municipios de su entorno.

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente, acompañada del director adjunto, Juan Carlos Millán, y técnicos del organismo, ha visitado este miércoles, 5 de agosto, en Segovia, las obras iniciadas el pasado 29 de julio.

El objetivo de esta actuación es reforzar el abastecimiento de agua durante el periodo de estiaje a la población de Segovia y los municipios del sur, con una actuación cuyo importe alcanza los 2,4 millones de euros.

Las obras comprenden un sistema de bombeo compuesto por bombas sumergidas en el embalse de El Pontón, una conducción mediante tubería provisional flexible de aproximadamente cinco kilómetros entre el embalse y la ETAP, y los elementos de valvulería, calderería y demás accesorios necesarios para la adecuada operación y protección del sistema, así como el correspondiente equipamiento eléctrico, de automatización y control.

En este contexto, hasta este miércoles se han llevado a cabo, entre otros trabajos, la tramitación de los permisos preceptivos y la validación técnica de la solución adoptada, de manera que se ha comprobado el correcto funcionamiento hidráulico del sistema.

Asimismo, se ha determinado la definición del trazado final de la tubería, así como los requerimientos y características técnicas de los equipos y materiales que deben ser instalados, según ha informado la CHD en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta semana se han iniciado, además, los trabajos previos de tala y desbroce para facilitar los accesos y la instalación de la tubería, y se encuentra en fase de finalización el proceso de adquisición de los materiales y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, parte de los cuales ya están almacenados en obra desde finales del mes de julio.

En este contexto, la CHD ha recordado que tras el vaciado de emergencia del embalse de El Tejo por razones de seguridad de la infraestructura y de protección de las personas y los bienes, el organismo ha garantizado "en todo momento" el suministro de agua a la población.

Para ello habilitó un sistema de abastecimiento alternativo desde el embalse de Puente Alta consistente en la rehabilitación de más de 24 kilómetros de conducciones y la construcción de un nuevo sistema de bombeo, con una inversión íntegramente financiada por el Estado.