Avenida de Salamanca tendrá cerrados tres de sus cuatro carriles a su paso por el Duque de Lerma del 20 al 26 de julio

Información sobre el corte de tráfico en la avenida de Salamanca. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la Red de Calor Valladolid Oeste en el entorno de la calle Eras y la avenida de Salamanca siguen adelante según lo previsto y según informa el Ayuntamiento y la Policía Municipal, se prevé que entre este lunes, 20 de julio, y el domingo 26 estén cortados los dos carriles de la avenida de Salamanca en sentido sur, desde el cruce con la calle Eras hasta la calle Olma, y uno de los dos en sentido norte en este mismo tramo.

El Ayuntamiento ya había informado la pasada semana sobre estas incidencias que se producirán a lo largo del verano y que se han programado en estos meses "para aprovechar la menor intensidad de tráfico que registra la ciudad en estas fechas".

Así, se prevé que entre el 20 y el 26 de julio el tramo de la Avenida de Salamanca junto al Puente Mayor registre la fase de mayor afección de este bloque de trabajos, ya que el tráfico en dirección sur quedará restringido, mientras que en dirección Burgos sólo estará abierto un carril de salida.

Los conductores que quieran hacer el recorrido entre el Puente Mayor y la avenida Gloria Fuertes se podrán desviar por la calle de las Eras y retomar el recorrido por la calle de la Olma o por la Avenida de Ramón Pradera.

Antes de ello deberán concluir las afecciones que han mantenido cortada al tráfico la calle Eras desde el lunes 13 de julio.

PADRE JOSÉ ACOSTA

Asimismo, como también informó el Ayuntamiento la pasada semana, a partir del lunes 20 se prevén cambios en la afección de la actuación de la calle Padre José Acosta para el tendido de una línea eléctrica de una planta fotovoltaica.

El tráfico seguirá con un carril en cada sentido pero ahora en el tramo situado entre la avenida de Salamanca y el 'by-pass' a la altura de la pasarela peatonal de Las Contiendas. Hasta ahora, el corte de dos carriles se llevaba a cabo desde ese 'by-pass' hasta las proximidades del restaurante Buenabrasa.

La rotonda de Villa de Prado, junto a la calle Mieses, quedará libre de afección y se podrán realizar los giros con normalidad.

Esta fase se prolongará en torno a mes y medio, previsiblemente hasta el 4 de septiembre, que coincide con el comienzo de las Ferias y Fiestas, ya que en ese periodo se detendrán los trabajos.