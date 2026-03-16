La avenida de Salamanca de Valladolid tendrá un carril cortado durante tres semanas en la zona más cercana a Arroyo

Estado de una zona de la acera en la avenida de Salamanca, en Valladolid, donde va a realizar obras el Ayuntamiento. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las obras de reparación por parte del Ayuntamiento de Valladolid de una acera levantada por raíces de la avenida de Salamanca supondrá el corte de un carril, a partir de este martes, 17 de marzo, sólo en horario laboral y durante aproximadamente tres semanas, en el tramo más próximo a Arroyo de la Encomienda, en sentido a éste municipio.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press las obras de reparación de aceras comenzarán este martes.

Los trabajos se centrarán en la acera del lateral en sentido de salida de la ciudad hacia el municipio vecino --entre las calles Manuel Jiménez-Alfaro y Santiago López González--, a partir del cruce de la VA-20, donde las raíces de los árboles han provocado el levantamiento del pavimento.

La intervención consiste en transformar la acera afectada en un parterre, entre las calles Manuel Jiménez-Alfaro y Santiago López González, una solución que permitirá, según el Consistorio, "resolver de forma duradera el problema generado por el crecimiento de las raíces y mejorar la seguridad del itinerario peatonal en este punto de la ciudad Para facilitar el desarrollo de los trabajos y garantizar el acceso a las empresas y servicios situados en la vía de servicio de esta avenida", la propuesta del Servicio de Ocupación de Vía pública ha dado prioridad a mantener operativa esta zona.

Por este motivo, la ocupación de obra se realizará sobre la calzada principal de la Avenida de Salamanca, en sentido Arroyo de la Encomienda, donde se cortará el carril derecho contiguo a la acera durante el horario laboral.

El corte afectará únicamente al horario de trabajo, de 8.00 a 13.30 y de 14.30 a 18.30 horas, mientras que fuera de estas franjas los dos carriles permanecerán abiertos al tráfico.

Además, durante la ejecución de las obras se restringirá temporalmente el uso del carril bici en ese mismo sentido.

La actuación afecta a la acera, la zona de estacionamiento y a un carril circulación, y el Ayuntamiento asegura que garantizará "en todo momento" que quede al menos un carril abierto para el tráfico de vehículos y habilitando itinerarios peatonales protegidos junto a la zona de obras.

La duración estimada de los trabajos es de aproximadamente tres semanas, por lo que se prevé que finalicen a comienzos del mes de abril. Durante este periodo, el Ayuntamiento recomienda extremar la precaución al circular por la zona y atender a la señalización provisional instalada con motivo de las obras.

Esta actuación forma parte de las labores de conservación y mantenimiento del espacio público que desarrolla el Ayuntamiento de Valladolid para mejorar la seguridad de peatones y vehículos en la red viaria de la ciudad.

Para cualquier incidencia o cambios en el calendario, el Ayuntamiento ha recordado que los ciudadanos podrán consultar la información actualizada en la web del Ayuntamiento de Valladolid https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal/informacion-trafico-a136/cortes-trafico-ocupaciones-calzada.