Una avería deja atrapados a numerosos esquiadores en un telesilla de la estación de La Pinilla (Segovia)

SEGOVIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia que se ha registrado en un telesilla de la estación de La Pinilla (Segovia) ha dejado numerosos esquiadores atrapados durante más de media hora, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

A las 12.37 horas la sala de operaciones del 112 ha comenzado a recibir llamadas que informaban de un problema en el telesilla de la mencionada estación, que llevaba parado más de media hora y había "muchas personas" montadas en las sillas, que tenían frío y estaban asustadas.

El 112 ha informado del suceso al Centro Coordinador de Emergencias, a los bomberos, a la Guardia Civil (COS) de Segovia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que ha movilizado recursos al lugar.

Por su parte, la estación de esquí ha comunicado al 112 que había una incidencia con los carriles, por lo que el Centro Coordinador de Emergencias ha movilizado el grupo de rescate de la Junta y a las agrupaciones de Protección Civil de Riaza y de La Granja.

Los servicios de emergencia se trabajan en el lugar para atender la incidencia.