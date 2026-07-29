Una avería deja sin luz al barrio de San José y parte del polígono de El Cerro en Segovia

SEGOVIA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una avería en la red de distribución eléctrica de Unión Fenosa ha dejado este miércoles sin suministro eléctrico al barrio de San José y a parte del polígono de El Cerro, según ha informado el Ayuntamiento de Segovia.

Como consecuencia de esta incidencia, se han visto afectados varios servicios municipales ubicados en el Centro Cultural de San José, entre ellos la oficina de Registro, Cita Previa y sala de estudios, y también se ha interrumpido la actividad en la Concejalía de Cultura, ubicada en la Cárcel-Centro de Creación.

Además, la avería ha dejado fuera de servicio el semáforo situado en la confluencia de la calle París con la avenida Juan Carlos I, por lo que la Policía Local reforzará la señalización en la zona para garantizar la seguridad del tráfico.

Los técnicos de Unión Fenosa trabajan en estos momentos para restablecer el suministro eléctrico "a la mayor brevedad posible" y, mientras se soluciona la incidencia, se producirán nuevos cortes de suministro de manera intermitente a lo largo de la mañana de este miércoles, según ha indicado el Ayuntamiento.

Asimismo, ha agradecido la "comprensión" de los vecinos mientras se restablece la normalidad ante esta incidencia "totalmente ajena al Consistorio".