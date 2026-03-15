En Ávila, con el 25,42% escrutado, PP consigue tres escaños, PSOE dos, Vox uno y Por Ávila uno

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

En Ávila, con el 25,42 por ciento de los votos escrutados, el partido más votados es el PP y obtiene tres procuradores en las Cortes, mientras que en segunda posición se encuentra PSOE, con dos procuradores.

Por su parte, como tercera fuerza más votada en la provincia de Ávila es Vox, que con un procurador, como Por Ávila, con uno también.

Respecto a las elecciones de febrero de 2022, los cuatro partidos mantienen los escaños.

Los resultados, con el 25,42% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 3 8.889 41,47 3 27.865 34,03 PSOE 2 4.638 21,63 2 19.826 24,21 VOX 1 4.122 19,23 1 14.275 17,43 XAV 1 2.634 12,28 1 13.703 16,73



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: