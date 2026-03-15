En Ávila, con el 80,58% escrutado, PP consigue tres escaños, PSOE dos, Vox uno y Por Ávila uno

Castellanoleoneses votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026, en Salamanca, Castilla y León (España). Los ciudadanos están convocados a las urnas en las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León de 2026 para elegir a los 82 procura - Manuel Ángel Laya - Europa Press

VALLADOLID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

En Ávila, con el 80,58 por ciento de los votos escrutados, el partido más votado es el PP que obtiene tres procuradores en las Cortes, mientras que en segunda posición se encuentra PSOE, con dos procuradores.

Por su parte, Vox se mantiene como la tercera fuerza más votada en la provincia de Ávila, que con un procurador, como Por Ávila, con uno también.

Respecto a las elecciones de febrero de 2022, los cuatro partidos mantienen los escaños.

Los resultados, con el 80,58% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 3 23.817 36,27 3 27.865 34,03 PSOE 2 15.937 24,27 2 19.826 24,21 VOX 1 12.568 19,14 1 14.275 17,43 XAV 1 9.500 14,47 1 13.703 16,73



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS 2026 66.548 34,95% 720 898 2022 82.834 39,78% 627 955



Los resultados, con el 80,58% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS ESC'26 VOT'26 %'26 ESC'22 VOT'22 %'22 PP 3 23.817 36,27 3 27.865 34,03 PSOE 2 15.937 24,27 2 19.826 24,21 VOX 1 12.568 19,14 1 14.275 17,43 XAV 1 9.500 14,47 1 13.703 16,73



Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes: