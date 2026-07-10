Ávila acoge desde el lunes una exposición con una selección de fotos del concurso de 'Astrofotografía del Paisaje'

El fallo del 'Concurso Astrofotografía'. - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Los Serrano de Ávila acogerá desde este lunes, 13 de julio, la exposición del 'Concurso de Astrofotografía de Paisaje Nocturno', como parte del programa 'Plan EclipsaDOS de Stellarium', con motivo del eclipse total de sol, que tendrá lugar el próximo 12 de agosto.

Las fotografías premiadas en el concurso, junto con una selección de 25 obras finalistas, podrán visitarse, del 13 de julio al 7 de agosto, en el Palacio Los Serrano, en la capital abulense, en horario de 10.00 a 13.00 horas, de lunes a sábado.

La entrega de premios del concurso está prevista en Arévalo, el 12 de agosto, donde se visionará el eclipse con doce mil asistentes ya confirmados.

En la resolución del concursos con un primer premio, dotado con 800 euros, que ha recaído en Óscar Martín Díaz, de El Barco de Ávila, por la fotografía 'El castillo de Manqueospese'.

El segundo premio, dotado con 400 euros, ha sido para Susana Martín Sánchez de la Nieta, de Ávila, por la imagen 'Vía Láctea sobre el castillo de Manqueospese'.

El tercer premio, dotado con 250 euros, ha correspondido a Soraya López López, residente en Guipúzcoa, por la obra 'Eje del tiempo', realizada desde el municipio de Santa María del Berrocal.

Asimismo, el 'Concurso Infantil de Dibujo y Pintura El eclipse' ha reconocido el primer premio para Blanca Martín, de 10 años; el segundo premio, para Marina García, también de 10 años; y el tercer galardón, para Lucía Mínguez, de 8 años.

Las tres galardonadas recibirán como premio diferentes juegos LEGO temáticos dedicados al espacio y la exploración espacial.

Desde la Diputación de Ávila han explicado, en un comunicado recogido por Europa Press, que para garantizar el máximo rigor en la valoración de las obras, ambos concursos han contado con jurados técnico especializado, tanto en el ámbito de la astrofotografía como en el del dibujo y la pintura.

Además, el 'Plan de Acción EclipsaDOS de Stellarium' desarrollará durante este mes una programación divulgativa específica en los municipios, de la franja de totalidad, para preparar a los vecinos sobre la observación segura del eclipse.

Las charlas sobre el eclipse solar total y la protección ocular se celebrarán los días 16, 17 y 18 de julio en Castellanos de Zapardiel, Aldeaseca, Tornadizos de Arévalo, Palacios de Goda, San Esteban de Zapardiel, Sinlabajos y Donvidas.

Las iniciativas por el fenómeno que se contemplará después de un siglo, continuarán el 24 de julio en Palacios Rubios, el 1 de agosto en Espinosa de los Caballeros, Orbita y Gutierre-Muñoz, y concluirán el 5 de agosto en Blasconuño de Matacabras y Moraleja de Matacabras, y el 8 de agosto en Vinaderos, todas ellas abiertas a toda la población.

Las jornadas, que se podrán disfrutar desde 16 núcleos en la provincia, se completarán con tres observaciones solares supramunicipales abiertas a los vecinos de los municipios de la totalidad.

La primera tendrá lugar el 24 de julio en Palacios Rubios; la segunda, el 31 de julio en Palacios de Goda y la tercera se celebrará en Moraleja de Matacabras.

"Este último tramo del Plan EclipsaDOS consolida el papel de la Diputación de Ávila como administración impulsora de una estrategia supramunicipal que convierte el eclipse en una oportunidad para acercar el fenómeno a la ciudadanía, promocionar el cielo oscuro como recurso turístico y poner en valor el patrimonio natural y cultural de la provincia abulense a través de Stellarium", ha expresado el diputado de Asuntos Europeos, Energía y Turismo, Armando García Cuenca.