Ávila Auténtica acude a Fromago con nueve empresas para sumar su tercera participación

ÁVILA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca colectiva de la Diputación Provincial, Ávila Auténtica, estará presente en Fromago 2026, la Feria Internacional del Queso de Zamora, que se celebra del 17 al 20 de septiembre. La representación abulense contará con nueve empresas adheridas en una iniciativa que busca promocionar y comercializar los productos agroalimentarios de la provincia, según ha señalado el vicepresidente primero y diputado de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Jesús Martín.

Esta edición supone la tercera participación consecutiva de la marca colectiva en el evento bienal zamorano, tras haber asistido en 2022 y 2024. Martín ha valorado que el regreso se produce en buena medida por el éxito obtenido en la anterior convocatoria, en la que se consiguieron excelentes resultados tanto en ventas como en visibilidad para el sector agroalimentario abulense.

Ávila Auténtica dispondrá de un espacio ubicado en la Plaza de Viriato de la capital zamorana, desde donde los visitantes podrán conocer y adquirir de forma directa la producción de la marca. Entre las firmas participantes se encuentran La Picorea, Mermelarte del Tiétar, Sabores del Aravalle, Soles de Gredos, Caracoles de Gredos, Hidromiel Decuria, Cervezas Tupa, Santa Teresa Gourmet y la Cooperativa Capra Hispánica.

El vicepresidente primero ha destacado que la presencia conjunta de estas empresas permitirá exhibir la diversidad, calidad y singularidad de la producción de la provincia. A este respecto, ha resaltado la oferta abulense, que abarca desde alimentos elaborados con materias primas tradicionales hasta propuestas innovadoras que ponen en valor la identidad gastronómica del territorio.

Por último, la institución provincial ha indicado que la asistencia a Fromago actúa como una herramienta de promoción, comercialización y posicionamiento comercial. De este modo, las ferias especializadas sirven de escaparate para reforzar el reconocimiento de Ávila Auténtica y transmitir los valores de calidad, origen, tradición e innovación vinculados al territorio