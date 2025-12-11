Ávila Auténtica pone en marcha la novena campaña 'Rasca y Gana Navidad 2025' que moverá un millón de euros

El vicepresidente de la Diputación, Jesús Martín, ha presentado este jueves la campaña Rasca y Gana de Navidad. - DIPUTACIÓN DE ÁVILA

ÁVILA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Ávila, a través de su marca colectiva Ávila Auténtica, ha presentado este jueves una nueva edición de la campaña 'Rasca y Gana', una iniciativa que nació en 2021 "en plena pandemia de la COVID-19" y que desde entonces ha mantenido sus objetivos esenciales: "reactivar el comercio de proximidad" y apoyar a los productores agroalimentarios de la provincia.

El vicepresidente de la Diputación de Ávila, Jesús Martín, ha recordado que desde aquel primer año la actividad ha ido reforzándose, hasta consolidarse en dos convocatorias anuales: una en torno a Semana Santa y el inicio del verano, y otra coincidiendo siempre con las fiestas navideñas.

En esta ocasión, ha subrayado que se apuesta por continuar apoyando "a la industria agroalimentaria y al comercio de proximidad", con una participación creciente de establecimientos. De hecho, la campaña ha pasado de los cerca de 100 comercios iniciales a los 240 de la octava edición y, en esta novena, la Diputación confía en alcanzar los 250, "diez más que en la octava".

A cada establecimiento se le asignarán 200 tarjetas-rasca, lo que supondrá un total de 50.000 unidades distribuidas, además de 10 packs regalo y 60 premios individuales. En conjunto, se van a repartir 27.500 productos agroalimentarios de empresas adheridas a Ávila Auténtica. Entre ellos, los clientes podrán encontrar "aceite de oliva virgen extra, embutidos, jamones, dulces, chocolates, vinos, vermús, legumbres, cerveza, hidromiel, mermeladas, patés, pimentón, higos, infusiones", una muestra de la variedad y calidad del sector provincial.

La previsión económica es que la campaña mueva cerca de un millón de euros y la dinámica es similar a la de otros años: el comerciante entregará el rasca en el momento de la compra al cliente y, si es premiado, el cliente recibe de inmediato el producto correspondiente.

El representante de la Diputación ha agradecido "la participación de los comercios y de los productores de Ávila", y ha insistido en que estas acciones "ayudan a dar visibilidad al sector agroalimentario de la provincia" y evidencian "una vez más el compromiso de la Diputación con sectores claves y estratégicos para el desarrollo de los pueblos".

El periodo de inscripción para los comercios ya está abierto y debe realizarse en la web rascaygana.avilaautentica.es.

La distribución de lotes y productos ha comenzado ya, con el objetivo de que "antes de Nochebuena todos los comercios tengan ya sus packs y sus productos y sus rascas para iniciar la campaña".

Con esta nueva edición, la Diputación reafirma su intención de fortalecer el comercio local, impulsar el consumo de cercanía y continuar visibilizando la calidad de los productos de Ávila Auténtica durante unas fechas especialmente propicias para ello.