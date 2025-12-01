Ávila, Burgos y Segovia, en aviso amarillo por nevadas este martes

Archivo - Una quitanieves circula por una carretera nevada en Burgos. - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Ávila, Burgos y Segovia estarán este martes, 2 de diciembre, en aviso amarillo (riesgo) por nevadas que podrán alcanzar los 5 centímetros de acumulación, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, en el caso de Ávila, en el Sistema Central se espera una acumulación de nieve en 24 horas de 5 centímetros acumulados sobre los 1.200 metros entre las 21.00 y las 23.59 horas, con tendencia a bajar la cota y con un episodio que continuará la madrugada siguiente.

En Burgos, en la Ibérica se espera también una acumulación de 5 centímetros sobre los 1.200 metros, que será menor en altitudes inferiores y no se descarta en algunas zonas de meseta cercanas que se puedan acumular uno o dos centímetros. El aviso se activará a las 2.00 y se prolongará hasta las 11.59 horas.

Asimismo, en Segovia, en el Sistema Central se esperan también 5 centímetros sobre los 1.300 o 1.400 metros, que pueden ser menores a altitudes inferiores entre las 2.00 y las 13.59 horas, mientras que entre las 21.00 y las 0.59 la cota se situará en 1.200 metros y tenderá a bajar. Además, este episodio se repetirá al día siguiente.