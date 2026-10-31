Ávila celebrará este martes el pleno del sorteo de integrantes de mesas electorales

ÁVILA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila celebrará este martes, 3 de noviembre, a partir de las 9.30 horas, un pleno --en sesión extraordinaria-- para realizar el sorteo de designación de los integrantes de las 59 mesas electorales para las Elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado que se celebrarán el 29 de noviembre de 2026.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General prescribe en su artículo 26 que la formación de las mesas compete a los ayuntamientos, bajo la supervisión de las Juntas Electorales de Zona.

De la misma manera, también establece que el presidente y los vocales de cada mesa serán designados por sorteo público entre la totalidad de las personas censadas en la sección correspondiente y que reúnan los requisitos a que el mismo se refiere, tanto para actuar de presidente como de vocal de aquéllas.

Asimismo, habrá de designarse a dos suplentes para cada uno de tales cargos.

En el municipio de Ávila existen un total de 59 mesas electorales, de modo que han de nombrarse, para cada una de ellas, otros tantos presidentes y 118 vocales; todos ellos, con carácter de titular.

Además, deberán designarse 118 presidentes suplentes y 236 vocales, también suplentes, a razón de dos presidentes y cuatro vocales por cada una de las mesas.

Una vez realizado el sorteo, se publicará la lista de elegidos, quienes, además, recibirán en sus domicilios la notificación correspondiente, que les entregará personal municipal.