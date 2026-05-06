Por Ávila critica la "parálisis" de CyL y urge a iniciar la legislatura ante un pacto PP y Vox que cree "ya está hecho"

Archivo - Pedro Pascual será cabeza de lista de Por Ávila en las Cortes en las próximas elecciones. - POR ÁVILA - Archivo

VALLADOLID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Por Ávila en las Cortes, Pedro Pascual, ha urgido este miércoles a la puesta en marcha de la actividad parlamentaria y ha expresado su convicción de que el acuerdo de Gobierno entre el PP y Vox "ya está hecho", al tiempo que ha lamentado la "parálisis" que, a su juicio, sufre la administración autonómica desde la convocatoria electoral y ha pedido celeridad para empezar a trabajar por los ciudadanos.

"Creo que ya tienen el acuerdo. Igual que lo tienen en Extremadura y en Aragón, supongo que aquí también", ha subrayado el representante abulense tras su reunión con el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, dentro de la ronda de contactos para proponer un candidato a la investidura.

En este foro, Pascual ha trasladado al presidente de las Cortes que la Comunidad "está un poco muy parada" y que es necesario retomar "cuanto antes" el pulso institucional para atender las necesidades de las provincias.

Durante el encuentro, de tono "cordial", el procurador ha interpelado sobre si el retraso en la concreción del Ejecutivo responde a una estrategia de espera ante los próximos comicios en Andalucía, aunque ha admitido que no ha obtenido una respuesta concreta al respecto.

"Me gustaría que cuanto antes empezáramos la actividad parlamentaria, mucho mejor", ha reiterado tras constatar que todavía no existe una fecha fijada para el debate de investidura ni una confirmación oficial sobre la estructura del nuevo Gobierno.

Pascual ha insistido en que, si el pacto está cerrado, "deberían empezar cuanto antes" para dar soluciones a problemas que afectan especialmente a las provincias periféricas. En este sentido, ha recordado que territorios como Ávila, Segovia o Soria comparten carencias "históricas" en materia sanitaria y de comunicaciones que requieren una acción política "inmediata".

En cuanto a la postura de Por Ávila ante la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, el procurador ha mantenido su disposición al "diálogo y la colaboración". Sin embargo, ha condicionado su apoyo a que el candidato asuma los compromisos vinculados a las necesidades de su provincia.

"Si en el discurso de investidura nos dicen que cuentan con lo que hemos planteado, se valorará", ha explicado, tras asegurar que nunca irá en contra de lo que sea beneficioso para el conjunto de la Comunidad.

Asimismo, la reunión ha servido para abordar la nueva configuración del Grupo Mixto, del que Pascual forma parte por tercera legislatura consecutiva. El procurador ha señalado la necesidad de sentarse con el resto de formaciones --UPL y Soria ¡YA!-- para organizar el reparto de tiempos y comisiones, una tarea que ahora resulta "más compleja" al integrarse fuerzas que anteriormente disponían de grupo propio.