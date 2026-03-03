Por Ávila destaca la "acogida" de su convocatoria y carga contra el PP por sus posturas sobre peajes y el campo

El director de campaña de Por Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, acompañado por la coordinadora de campaña en la capital, Paloma de Nogal, y el coordinador en la provincia, Óscar Jiménez. - POR ÁVILA

ÁVILA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de campaña de Por Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, acompañado por la coordinadora de campaña en la capital, Paloma del Nogal, y el coordinador en la provincia, Óscar Jiménez, han comparecido este martes en rueda de prensa para hacer balance de los primeros días de campaña, que han calificado de "muy positivos", y han cargado contra el PP por sus posturas sobre peajes y el campo.

Los dirigentes de Por Ávila han destacado la acogida que está teniendo la candidatura encabezada por Pedro Pascual en la ciudad y en el conjunto de la provincia.

Según la formación amarilla, estos días han constatado una "alta movilización" de simpatizantes, afiliados, alcaldes y concejales en los actos públicos, mesas informativas y recorridos por los municipios en la campaña "cercana a pie de calle" que está llevando a cabo, y que está centrada en "escuchar a los vecinos, para atender aquellas cuestiones que les preocupan" y poder trasladarlas posteriormente a las Cortes de Castilla y León.

Asimismo, ha subrayado que los abulenses identifican cada vez más a Pedro Pascual como "la voz de Ávila en las Cortes de Castilla y León" y han valorado que sea "el único procurador al que conocen" de la pasada legislatura.

En este sentido, ha defendido la imagen dialogante del candidato, recordando que se ha comprometido públicamente "a garantizar la estabilidad del gobierno de la Junta de Castilla y León para poder, de esta manera, negociar inversiones y mejoras para la provincia de Ávila" y que ha afirmado no tener "ninguna línea roja".

Durante la comparecencia, el director de campaña ha afeado especialmente al Partido Popular su actitud en distintos asuntos.

En relación con los debates electorales, ha criticado que la candidata popular no haya aceptado participar, asegurando que los vecinos les trasladan que "no puede haber un voto a ciegas" y que quieren contrastar propuestas.

A su juicio, la negativa del PP invita a pensar que "algo tienen que esconder". También ha cuestionado la credibilidad de los populares en materia de infraestructuras, al recordar que el peaje de la AP-51 fue aprobado bajo su responsabilidad y que se prorrogó el de la AP-6, mientras ahora prometen su eliminación.

Del mismo modo, ha puesto en duda sus compromisos con el ferrocarril y ha señalado que los ciudadanos actúan "como Santo Tomás, que cuando lo vean creerán".

En clave europea, ha asegurado que ganaderos de la provincia les han trasladado su malestar por el respaldo de europarlamentarios del PP al acuerdo comercial con Mercosur, al considerar que es "demoledor" para el sector primario abulense, lo que, según ha indicado, ha generado una sensación de traición entre parte del electorado rural.

El director de campaña ha afirmado además que han percibido cómo las formaciones tradicionales han dado por hecho un crecimiento electoral de Por Ávila, algo que, en su opinión, se ha traducido en la presencia de "turismo electoral" en la ciudad en estas fechas.

Frente a ello, ha defendido el trabajo constante de la formación durante toda la legislatura. Finalmente, ha reiterado que las sensaciones que han recogido en la calle han sido muy favorables, que la figura de Pedro Pascual se ha consolidado y que las expectativas son de mejora tanto en votos como en representación.

"Vamos a continuar con una campaña a pie de calle", ha concluido, convencido de que seguirán "llevando la voz de los abulenses a Valladolid".

