Ávila licita las obras de acondicionamiento del polígono de Las Hervencias por dos millones - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila ha aprobado este jueves la licitación de la fase IV de los trabajos de mejora y acondicionamiento del polígono industrial de Las Hervencias, una actuación que contará con un presupuesto de dos millones de euros e incluirá la sustitución del colector, según ha informado el Consistorio abulense en una nota de prensa recogida por Europa Press.

Los trabajos, que se enmarcan en el Plan Territorial de Fomento Industrial para Ávila y su entorno (PTF), están cofinanciados a partes iguales por el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León. La intervención tiene un plazo de ejecución estimado de diez meses y afectará a las calles Jorge de Santayana, Río Duero, Río Chico y Río Becerril, donde se renovarán las redes de abastecimiento y saneamiento, el pavimento, la ordenación del tráfico y el alumbrado.

Asimismo, el órgano de Gobierno municipal ha adjudicado a la entidad Obras y Suministros Cuadrado el contrato para la rehabilitación de la acera de la calle Obispo Acuña por un importe de 53.578,57 euros. Esta obra, con un plazo de tres meses, pretende reparar los daños causados por las borrascas de marzo del año pasado mediante la mejora del pavimento peatonal y las zonas ajardinadas.

En materia de empleo y servicios sociales, la Junta de Gobierno ha dado luz verde a la convocatoria de una plaza de auxiliar de Archivo y otra de jefe de Sección de Contratación. Además, se ha autorizado un gasto de 23.900 euros para las becas de comedor escolar del curso 2026/2027 y se ha propuesto la adjudicación de un vehículo para la Unidad de Atestados de la Policía Local por 95.469 euros.

Por otra parte, se ha iniciado la licitación del servicio de mantenimiento de los 14 paneles informativos de las paradas de autobús urbano por un presupuesto base de 8.892,48 euros. En el ámbito cultural, el Ayuntamiento ha incoado el expediente para el concierto del grupo Pignoise el próximo 10 de octubre, con motivo de las fiestas de Santa Teresa, y ha autorizado las celebraciones en honor a Nuestra Señora de la Misericordia del 9 al 18 de mayo.

Finalmente, el Ayuntamiento ha suscrito convenios con la Fundación Cibervoluntarios para fomentar la capacitación digital y con la Fundación ONCE-Inserta Empleo para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad. Respecto a las reservas de agua, los embalses de Serones y Becerril se encuentran al cien por cien de su capacidad, manteniendo niveles similares a los del año pasado.