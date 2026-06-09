Por Ávila ofrece una oposición constructiva y critica los 80 días para el pacto PP-Vox que estaba hecho

Pedro Pascual en un momento de su intervención en el debate de investidura de Fernández Mañueco - EP/CLAUDIA ALBA

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, ha rechazado este martes la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León si bien ha garantizado que en su caso llevará a cabo la tarea de oposición "de la forma más leal, constructiva y dialogante".

Pascual ha criticado el contenido del pacto de gobierno alcanzado el pasado 3 de junio entre PP y Vox que ha cristalizado en el debate de investidura de Fernández Mañueco de este martes y ha ironizado que tardasen 80 días en firmarlo cuando los dos partidos sabían que iban a firmar desde el primer momento.

"¿Era necesario estar pendientes de otras comunidades o depender de sus líderes nacionales como si los problemas de nuestra Comunidad no fuesen suficientemente importantes", se ha preguntado el político de la formación abulense para zanjar: "Para esta vuelta al mismo mundo en ochenta días no hacía falta alforjas".

Pedro Pascual ha reprochado expresamente las alusiones del pacto PP-Vox a la inmigración ilegal y ha advertido de que ese concepto "criminaliza mucho" al individuo y crea connotaciones negativas en la calle. "Posiblemente podría ser inmigración irregular, pero no ilegal", ha aconsejado el procurador de Por Ávila que ha pedido por otro lado a Fernández Mañueco que trabaje por retener talento.

Por otro lado, ha explicado a Alfonso Fernández Mañueco que el problema de los incendios "requería mayor relevancia" en su discurso, como otros asuntos en los que no se ha escuchado "nada significativo" como la política cultural o turística o la vertebración del territorio, a lo que ha añadido la ausencia de compromisos concretos para la provincia abulense.