Por Ávila propone mejoras en carreteras, solución a peajes y conexión con Cercanías para atajar la "precariedad"

ÁVILA 5 Mar. (EUROPA PRESS) - -

Por Ávila propone la bonificación del peaje, la mejora de las carreteras autonómicas y la integración de la provincia en la red de Cercanías de Madrid con el fin de atajar la "precariedad" actual en todas las comunicaciones locales.

El candidato de Por Ávila, Pedro Pascual, defiende la necesidad de "soluciones" ante el coste de los trayectos hacia la capital a través de la AP-6 y la AP-51, puesto que estos "superan los 30 euros" en cada viaje de ida y vuelta para los ciudadanos abulenses.

Pascual califica de "lamentable" el estado de conservación de la vía CL-505 y reprocha a las formaciones tradicionales que no "se impliquen" de forma efectiva en la llegada de la alta velocidad ferroviaria a la ciudad.

En este sentido, Pascual cuestiona que los partidos con mandato regional durante las últimas décadas "aprovechen" ahora la campaña electoral para incluir en sus programas la gratuidad de unas barreras de pago que "tanto unos como otros" mantuvieron vigentes.

La propuesta programática incluye la transformación en autovía de titularidad autonómica de la conexión con la A-6 a la altura de Adanero y la ejecución de obras de mejora en la CL-501 para favorecer la vertebración del Valle del Tiétar.

Finalmente, el candidato ha expresado su intención de confrontar estos planes en un debate público ante la "negativa" del Partido Popular a "participar en una cita televisada donde se planteen de forma abierta las necesidades y carencias de la provincia de Ávila".

