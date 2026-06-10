Ávila recibe 'La Escoba de Platino, con el reto de "continuar mejorando" los servicios de la ciudad

Sánchez Cabrera posa con el galardón, en un momento de la ceremonia. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha recibido hoy 'La Escoba de Platino', máximo galardón que otorga la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (Ategrus), en reconocimiento al trabajo que se realiza en relación con la recogida de residuos y limpieza viaria y con el reto de "continuar mejorando la implantación de estos servicios, acorde a la necesidades de la ciudad".

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha recogido esta tarde este reconocimiento, que se ha entregado en el marco de la Feria Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente que se celebra en Madrid y que forma parte del XX Concurso Escobas 2026, que distingue los trabajos realizados para optimizar la gestión de los residuos, la limpieza y el aseo urbano de ciudades e industrias, así como aquellas acciones que permitan estimular avances tecnológicos y de concienciación e innovación social, que sirvan para mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad del entorno.

El regidor abulense ha recogido 'La Escoba de Platino' y ha agradecido a Ategrus el galardón. "El Ayuntamiento de Ávila continúa trabajando en el reto de contar con servicios de calidad que den respuesta a las necesidades de la ciudad y los vecinos, y siguiendo un compromiso de mejora continuada en la implantación y desarrollo de los servicios municipales", ha señalado.

Para Sánchez Cabrera, el reconocimiento no significa haber alcanzado "una meta sino que se va en la dirección correcta, por lo que este galardón es un compromiso renovado".

El certamen Escobas se realiza desde 1987 y, desde 1990, tiene carácter bienal. El Ayuntamiento de Ávila ha recibido, con anterioridad, la Escoba de Oro en el año 2008 y la Escoba de Plata en 2006, señala el Consistorio a través de un comunicado.