Ávila reúne la próxima semana a intérpretes de Brasil, EE.UU, Japón y Eslovenia en torno al piano y la música de cámara. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Música de Ávila (AIMF) reunirá del 6 al 12 de julio próximos a intérpretes de primer nivel llegados de Brasil, Estados Unidos, Japón o Eslovenia en torno al piano y la música de cámara.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Ángel Sánchez; David Jiménez, presidente de la Asociación Filarmonía, organizadores de este festival, y Dolores Ruiz-Ayúcar, presidenta de la Fundación Ávila, colaboradores de la actividad, han presentado hoy esta cita musical que recala en la capital abulense cada verano y alcanza su séptima edición.

A lo largo de estos días y con la particularidad de que no sólo quienes imparten las clases son músicos de primer nivel, sino también quienes acuden a las clases magistrales, el Festival Internacional de Música de Ávila aunará la educación musical global, en todas sus facetas, con conciertos y con el disfrute del patrimonio abulense.

El piano, los instrumentos de cuerda y la música de cámara serán protagonistas en unas jornadas en las que, además de las clases, se ofrecerán siete conciertos, tanto de profesorado como de alumnos, todos ellos, con entrada libre hasta completar el aforo.

Piano, flauta, saxofón y clarinete serán las especialidades que se abordarán este año en las clases magistrales y también en los conciertos, para lo que se contará con un elenco de profesores integrado por Diego Caetano (piano, Estados Unidos / Brasil), Misato Hanawa (saxofón, Japón), Marianna Salles (violín, Brasil), Lana Kuscer (flauta, Estados Unidos / Eslovenia), David Korevaar (piano, Estados Unidos), Brendan Kinsella (piano, Estados Unidos), Lucía Barrenechea (piano, Brasil) y Luciana Noda (piano, Brasil).

PROGRAMACIÓN

Los conciertos comenzarán el 6 de julio, con el pianista David Korevaar, que interpretará a Beethoven, y continuarán en la jornada siguiente con la pianista Carla Cosino, para dar paso, el 8 de julio, a la unión de piano y música de cámara en el concierto que ofrecerán los profesores del festival. Estos conciertos tendrán lugar en el Auditorio Municipal de San Francisco, a las 19.00 horas.

Además, los días 9 y 10 de julio habrá doble sesión musical: a las 10.00 horas, en la Fundación Ávila, se podrá escuchar el concierto de la pianista Luciana Noda y, a las 19.00 horas, en San Francisco, a Brendan Kinsellar. Interpretarán obras de Chopin y Bach.

En cuanto a la jornada del 10 de julio, estará dedicada a los conciertos de los alumnos del festival. Sus recitales serán a las 17.00 y a las 19.00 horas, en el Auditorio de San Francisco.