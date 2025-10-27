Ávila y Salamanca estarán mañana en riesgo por lluvias

Avisos por lluvias en las provincias de Ávila y Salamanca para el martes 28 de octubre. - AEMET

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Ávila y Salamanca estarán este martes, 28 de octubre, en aviso amarillo (riesgo) ante la posibilidad de fuertes lluvias que podrían llegar a alcanzar los 40 mililitros de precipitación en doce horas, según la información de la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, hay riesgo de alcanzar esta cantidad de precipitación en el Sistema Central y el sur tanto de Ávila como de Salamanca entre las 20.00 y las 23.59 horas.

Además de este aviso, en el caso de estas mismas zonas permanece activo otro por lluvias que pueden llegar a 15 milímetros en la misma franja horaria.