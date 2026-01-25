Ávila, Salamanca y Zamora, en aviso amarillo por lluvias este lunes

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

ÁVILA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora estarán en aviso amarillo (riesgo) por lluvias este lunes, 26 de enero, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, en Ávila el aviso afectará al Sur de Ávila desde las 15.00 horas, mientras en el Sistema Central se activará a las 21.00, en ambos casos extendiéndose durante el resto de la jornada.

En el Sur y el Sistema Central de Salamanca la alerta amarilla también comenzará a las 21.00 horas de este lunes, cuando la lluvia también afectará a Sanabria en Zamora, en aviso desde las 8.00 horas.

El cielo se prevé nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles o moderadas que podrán ser persistentes en zonas de montaña del extremo oeste y sur, mientras la cota de nieve subirá progresivamente hasta superar las cotas más elevadas.

Las temperaturas no presentarán cambios o tendrán un ligero ascenso en las mínimas, al tiempo que las máximas estarán en ascenso, más acusado en áreas de montaña, donde se esperan heladas débiles o moderadas.

El viento, por su parte, se espera del suroeste, con algunas rachas fuertes o muy fuertes a últimas horas en cotas altas de la Cantábrica y puntos del tercio occidental.