Ávila, Segovia y Salamanca afrontan este sábado la segunda jornada de las Noches del Patrimonio

La ciudad de Ávila afronta este sábado la segunda jornada de Las Noches del Patrimonio tras el éxito del viernes - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tras la primera jornada este viernes de las Noches del Patrimonio organizadas por el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad, las tres ciudades de Castilla y León con esta vitola afrontan la segunda parte de un completo cartel de actividades que volverán a llenar los espacios más icónicos de los tres cascos históricos de estos municipios con arte, danza y música.

En la ciudad de Ávila, a las 20.00 horas, en el Auditorio Municipal de San Francisco y con entrada libre hasta completar el aforo, se podrá asistir al espectáculo titulado Entrelíneas, en el que David Coria estará acompañado por la chilena Florencia Hoz, bailaora y coreógrafa radicada en Sevilla, también galardonada en numerosas ocasiones a lo largo de su trayectoria.

En este caso, el espectáculo propone un encuentro entre dos cuerpos, una voz y un violonchelo para habitar un territorio en el que las fronteras entre lenguajes se desdibujan. En concreto, parte de la raíz del flamenco, como forma de escuchar, respirar y construir el tiempo, para entablar un diálogo con otros paisajes sonoros y corporales.

Estos dos espectáculos, además, se completarán con una masterclass de iniciación al flamenco que ofrecerá el propio David Coria el sábado 12 de septiembre en el Auditorio de San Francisco. Será a partir de las 12.00 horas, de una hora de duración y con carácter gratuito y, para participar, sólo hace falta asistir al espacio en el que se va a impartir esta clase magistral y hacerlo con ropa y calzado cómodos.

En el apartado musical, habrá tres conciertos en el marco del ciclo 'Música en las plazas', que desarrolla el Ayuntamiento de Ávila. En concreto, el 11 de septiembre, a las 22.00 horas, en las plazas del Mercado Chico y de Italia, se podrá asistir a los conciertos de Hovercraft y de Clover, respectivamente, mientras que, el sábado 12 de septiembre, a partir de las 21.00 horas, en el entorno de la plaza de abastos, sonará el grupo Nunca es tarde.

Habrá también teatro, con la visita guiada teatralizada 'Ávila Misteriosa', que partirá, el sábado 12 de septiembre, a las 20.30 horas del Centro de Recepción de Visitantes. En este espacio, además, se puede adquirir la entrada para participar en esta ruta que recorre la plaza y el jardín de San Vicente, la calle San Segundo, la plaza de la Catedral, la calle de la Vida y la Muerte, el Mercado Grande o la iglesia de San Pedro.

Media hora antes, a las 20.00 horas, se podrá participar en una visita guiada gratuita a las Tenerías de San Segundo. En este caso, el aforo es de 40 personas y las inscripciones pueden realizarse en el Centro de Recepción de Visitantes.

Y en este mismo espacio de las tenerías, el viernes 11 de septiembre, a las 19.00 horas, habrá un taller infantil dedicado a la realización de brazaletes de cuero. Está destinado a participantes de entre 5 y 12 años y las inscripciones, de carácter gratuito, deben realizarse, igualmente, en el Centro de Recepción de Visitantes. El aforo es de 40 plazas.

En la tarde de este sábado, desde las 20.00 horas y hasta la medianoche, se podrá visitar el Museo de Ávila. Entre las 21.00 y las 23.00 horas, el convento de San José - Las Madres, la catedral, el Real Monasterio de Santo Tomás y la basílica de La Santa; y, entre las 21.00 horas y la medianoche, el palacio de Polentinos.

SEGOVIA

En la capital segoviana, entre las 20.00 y las 23.00 horas, con último acceso a las 22.30 horas, abrirán sus puertas el Centro Didáctico de la Judería y el Punto de Información de la Muralla.

El Torreón de Lozoya abrirá en horario especial a las exposiciones 'Aprender anatomía hace un siglo' y 'El mantón de Manila' y la creación de un objeto de arte colectivo, además de acceder a la torre y planta noble para contemplar Segovia iluminada, con un precio especial de dos euros.

Igualmente, el Museo de Segovia permanecerá abierto hasta medianoche y el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente abrirá de 20.00 a 23.00 horas sus exposiciones 'Entre los silencios del movimiento' y 'Excelso y su colección permanente'.

También la Casa de la Lectura permanecerá abierta de 17.00 a 20.00 horas y La Alhóndiga, con su exposición de fotografía 'Fama Everybody', de Hubertus Von Hohenloe en horario de 20.00 a 22.00 horas de forma gratuita.

El sábado 12 de septiembre, en varios pases. a las 20.00, 21.00 y 22.00 horas, y con una tarifa de 15 euros podrá visitarse la Casa Vaquero. Las entradas pueden adquirirse en tickets.turismodesegovia.com o en el Centro de Recepción de Visitantes.

'La Noche de las Estrellas Perdidas' propondrá una gincana cultural y de exploración por el interior del monasterio, en la que los participantes deberán localizar seis estrellas escondidas inspiradas en sus artesonados mudéjares. La actividad contará con seis pases, entre las 20.00 y las 22.30 horas, y tendrá un precio de cinco euros.

El resto de la programación de Vive Patrimonio se concentrará el sábado 12 de septiembre en distintos espacios de la ciudad a través de música y palabras a la luz de las velas entre las 20.30 y las 23.00 horas. Todas las propuestas son de entrada libre hasta completar aforo.

Así, el patio de la Casa de Abraham Seneor acogerá cinco pases del recital de guitarra flamenca 'Desde Sabicas a Paco de Lucía', interpretado por Daniel Hernández, mientras el adarve de la Muralla, en la calle del Socorro, contará con cinco pases de 'Momentos Musicales' a cargo del dúo de violines formado por Rocío de Álvaro y Marina Solís, que interpretará bandas sonoras.

Por su parte, el Jardín de Fromkes acogerá los momentos musicales de la violonchelista segoviana Alejandra Pérez con un repertorio que combinará obras clásico-barrocas con bandas sonoras de películas, y en el patio de los árboles del Torreón de Lozoya tendrá lugar un recital de guitarra clásica a cargo de Eresma Guitar Dúo.

En el Jardín de los sentidos del Palacio Quintanar se ofrecerá el concierto de la Joven Orquesta de Segovia dirigida por Fran Fernández a las 20.00 horas. El Patio del Castaño de la Casa Museo Antonio Machado acogerá, asimismo, cuatro pases desde las 20.00 horas del espectáculo de narración oral 'Historias sin Inteligencia Artificial', a cargo de Sonsoles Novo.

SALAMANCA

Para terminar, en Salamanca, la plaza del Concilio de Trento acogerá 'De Neandenthal a Sapiens', un espectáculo de gran formato con música en directo que combina artes escénicas, patrimonio arquitectónico y tecnología audiovisual. La propuesta incorpora videomapping sobre fachadas y espacios patrimoniales y el sonido de órganos históricos interpretados en directo.

Por otro lado, el programa Abierto Patrimonio permitirá disfrutar de dos jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas y recorridos teatralizados en diferentes espacios de la ciudad. Ieronimus tendrá acceso libre de 22.30 a 00.30 horas, mientras que Scala Coeli, Monumenta Salmanticae, el Centro de Interpretación de las Murallas Salmantinas y la Iglesia de la Vera Cruz podrán visitarse de 21.00 a 00.00 horas.

En ese mismo horario se podrá visitar el Museo del Cerro de San Vicente y disfrutar de la experiencia de realidad virtual en el Pozo de Nieve y el Botánico.

El Parque Arqueológico del Botánico permanecerá abierto para recorrido libre de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas. La Cueva de Salamanca podrá visitarse de 20.00 a 23.00 horas; el Museo de Historia de la Automoción, de 20.00 a 00.00 horas; y el Museo del Comercio, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

La programación incorpora asimismo visitas guiadas al Parque Arqueológico del Botánico, con las nuevas gafas de realidad virtual, el viernes y sábado, a las 20.30 horas.

En cuanto a las propuestas teatralizadas, el Museo de Historia de la Automoción ofrecerá visitas los días 11 y 12 de septiembre, a las 21.00 horas.