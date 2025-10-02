Ávila solicita más de un millón de euros para reparar infraestructuras dañadas por la borrasca Martinho

ÁVILA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila ha solicitado una subvención por importe global de 1.099.436 euros a la Secretaría de Estado de Política Territorial con el fin de reparar las infraestructuras municipales dañadas por las inundaciones provocadas por la borrasca Martinho, que afectaron a la ciudad el pasado mes de marzo tras las crecidas de los ríos Chico y Adaja.

La ayuda, que podría financiar hasta el 50 por ciento de los costes, incluye actuaciones en cerramientos de instalaciones municipales, pasarelas y vallados, el complejo de la plaza de toros, parques y jardines, así como intervenciones en los márgenes de los ríos.

La solicitud ha sido uno de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local celebrada este jueves, donde también se ha informado de otros acuerdos. Entre ellos, la adjudicación del servicio de recogida, acogida y cuidado de animales de compañía abandonados en el término municipal a José Manuel Sastre Toquero, único licitador presentado, por un importe anual de 104.060 euros.

Asimismo, se ha aprobado la prórroga del contrato de gestión del espacio deportivo 88 Torreones, que continuará en manos de la entidad Woody Events SL hasta el 1 de enero de 2027.

También se ha dado cuenta del decreto de propuesta de adjudicación del acuerdo marco de servicios para la redacción de proyectos y dirección de obras promovidas por el Consistorio, en tres lotes: edificación y reforma de edificios, urbanización e infraestructuras en espacios públicos, e instalaciones.

En cuanto a las reservas de agua, los embalses que abastecen a la capital se han situado al 55,5 por ciento de su capacidad, lo que supone un 0,9 por ciento más que hace un año en estas fechas y 2,7 puntos menos que la semana pasada. El suministro se mantiene desde los embalses de Serones y Becerril.