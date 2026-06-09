'Ávila en Tapas' inicia la celebración de sus 25 años con una doble masterclass de corte de jamón y una cata de vino

Inicio de las actividades previas al arranque de 'Ávila en Tapas'. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El certamen gastronómico 'Ávila en Tapas' ha dado este martes el pistoletazo de salida a las actividades por su 25 aniversario con una doble masterclass protagonizada por una cata vertical de jamón a cargo de Florencio Sanchidrián, último embajador de la Marca Ávila, y una cata de vinos abulenses a cargo de la Asociación de Sumilleres Abulenses (ASA).

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Consistorio abulense, Carlos López, ha dado la bienvenida a los participantes en el certamen gastronómico, "verdaderos protagonistas" del concurso que organiza el Ayuntamiento de la ciudad en colaboración con CEOE Ávila.

Este evento, que se celebrará del 26 al 28 de junio, contará con 27 establecimientos participantes y, como antesala, se ha confeccionado una programación a la que se ha dado el pistoletazo de salida con una actividad en la que se ha aunado patrimonio arquitectónico y gastronómico.

De la mano de Florencio Sanchidrián, considerado el mejor cortador de jamón del mundo y más reciente embajador de la Marca Ávila, los representantes de los establecimientos ganadores en las 24 ediciones anteriores de 'Ávila en Tapas' han asistido a una cata vertical de jamón, en colaboración con Carhesan, en la que el maestro ha destacado las sensaciones que despierta un jamón ibérico maridado con unos vinos abulenses como los que hoy se han podido degustar y hacerlo, además, en un escenario como el adarve de la muralla.

"El jamón marida con todo", ha señalado Aurelio González, presidente de ASA, quien ha incidido en que en esta jornada se ha maridado el ibérico con la garnacha abulense y también con verdejo, destacando, en la fase visual, la limpieza de los vinos; en la fase olfativa, la intensidad; y en la fase gustativa, la persistencia y la amplitud.

UN CUARTO DE SIGLO

En este marco, Javier Marfull, secretario de la Federación Abulense de Hostelería --integrada en CEOE Ávila-- ha señalado que estos 25 años que cumple el certamen gastronómico es fruto de un trabajo continuado que se ha realizado a lo largo de este tiempo, pero también el éxito de un grupo de establecimientos que, hace un cuarto de siglo, fueron los primeros en poner en marcha un concurso en torno a la gastronomía en miniatura, cuando en España no había tantos concursos de este tipo.

Además de la doble masterclass que se ha llevado a cabo este martes, la programación previa a 'Ávila en Tapas' incluirá una exposición que abrirá sus puertas la próxima semana y también la presentación del libro 'Historia de los bares de Ávila', el día 22, en ambos casos en el Episcopio.

Asimismo, del 21 al 23 de junio, Ávila será escenario de la grabación de uno de los episodios del programa 'De tapas por España', que emite La 2 de RTVE y que permitirá difundir no sólo el patrimonio arquitectónico abulense sino también el gastronómico.

En esta 25ª edición de Ávila en Tapas, los establecimientos participantes son: El Comienzo, El truco del almendruco, Dvinos 2.0, Hotel Palacio Los Velada, La Mar & Morena, Tres60, Alvalacan, Casa de Postas, Reyes Católicos, Raíces, La taberna del viajero, Scarface Sandwich's, Cáramel Ávila, Sur-Carde Fusión, La rotonda del ancla, La apisonadora, El rincón nacional, Redes Bar, Nuevo Lekker, Tunanta, La suripanta, Mangas, Cafetería Casa pastel, La Oca Cocktail Bar, Fandango, Selva Gastrocervecería y Los rubios.