Aviso rojo por lluvias en el sur de Ávila el martes

Mapa difundido por el 112 sobre el aviso rojo en el sur de Ávila para este martes - 112CYL

ÁVILA 9 Nov. (EUROPA PRESS) - El sur de la provincia de Ávila estará en aviso rojo por precipitaciones durante la jornada del martes, 10 de noviembre, según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

El 112 ha informado además de que se han incrementado los avisos meteorológicos en Castilla y León durante las próximas horas y ha pedido máxima precaución ante el nivel rojo decretado en el Sur de la provincia de Ávila.

Este lunes las lluvias han puesto en aviso naranja (riesgo importante) a la provincia de Ávila y en amarillo (aviso) a Segovia y Zamora, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).