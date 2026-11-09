Aviso rojo por lluvias en el sur de Ávila el martes

Mapa difundido por el 112 sobre el aviso rojo en el sur de Ávila para este martes
Mapa difundido por el 112 sobre el aviso rojo en el sur de Ávila para este martes - 112CYL
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 9 noviembre 2026 14:58
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ÁVILA 9 Nov. (EUROPA PRESS) - El sur de la provincia de Ávila estará en aviso rojo por precipitaciones durante la jornada del martes, 10 de noviembre, según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

El 112 ha informado además de que se han incrementado los avisos meteorológicos en Castilla y León durante las próximas horas y ha pedido máxima precaución ante el nivel rojo decretado en el Sur de la provincia de Ávila.

Este lunes las lluvias han puesto en aviso naranja (riesgo importante) a la provincia de Ávila y en amarillo (aviso) a Segovia y Zamora, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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